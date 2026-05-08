Victima a fost transportată cu elicopterul SMURD la un spital din Timişoara.

Scenele violente s-au petrecut în comună Vinga din judeţul Arad, în jurul orei 11, când elevii de clasa a cincea au intrat în pauză.

Cei doi băieţi au început să se şicaneze, cum au mai făcut şi în trecut. Doar că de această dată, unul dintre ei avea la el un cuţit de bucătărie, adus de acasă. L-a înjunghiat pe colegul lui de două ori, în mână şi în spate.

Tatăl Victimei: ”Eu am fost la lucru și m-o sunat de la lucru că un copil l-a tăiat pe copilul meu”.

Un elicopter SMURD, chemat de urgenţă de profesori, a aterizat în faţa şcolii. Copilul a fost preluat de medici şi adus la Timişoara.

Mihai Gafencu - Manager Spitalul de Copii Timişoara: ”Sosit într-o stare generală afectată, dar nu extrem de gravă, cu multiple plăgi înjunghiate în jumătatea superioară a toracelui, posterior și anterior, una dintre ele a agățat și penetrat plămânul și are un pneumotorax minor”.

Între timp, poliţia a ajuns la şcoală, unde au fost chemaţi şi părinţii agresorului.

Marius Gondor - Inspector General, Inspectoratul Şcolar Arad: ”Am rămas stupefiat de ce s-a putut întâmpla, mă bucur că copilul este într-o stare bună, nu foarte gravă. La intrarea într-o unitate de învăţământ nu se fac verificări nu există detectoare de metal. Nu avem dreptul să facem percheziţii”.

Băiatul care şi-a înjunghiat colegul este examinat psihologic şi urmează şedinţe de consiliere din partea specialiştilor Direcţiei pentru Protecţia Copilului.