Acum, familiile de albine și-au revenit, după ce iarna stabilă a dus la dezvoltarea sănătoasă a stupilor. Cererea de miere este în creștere, în special la export, spun marii procesatori.

La o stupină din județul Iași se fac primele verificări anuale ale familiilor de albine.

Dacă anul trecut au murit aproape 20%, din cauza vremii capricioase, acum stupii sunt într-o stare excelentă.

Potrivit Asociației Crescătorilor de Albine, aproape jumătate dintre familiile de albine din România au pierit anul trecut din cauza temperaturilor care, pe timpul iernii, au crescut, apoi au scăzut brusc.

Producția a fost mai mică cu 70% față de anii anteriori, adică sub 10.000 de tone de miere. În schimb, iarna trecută temperaturile au fost constante, așa că efectivele de albine s-au refăcut în mare parte.

Răzvan Coman, președinte Asociația Crescătorilor de Albine: „Cele un milion 500.000 de familii care se preconizează a fi în momentul de față aduc undeva la 20.000 t de miere. Totul depinde de condițiile meteo și de natură în proporție de sută la sută.”

În Vaslui, la cel mai mare procesator de miere din țară, activitatea e în toi.

De aici pleacă în țară, dar și la export, miere polifloră, de salcâm și tei.

Dumitru Rășcanu, reprezentant fabrică de miere: „Avem precipitații din plin, o vegetație care va prinde coloniile în maxim de dezvoltare. Suntem mai mult decât optimiști în privința culesului la salcâm și tei. Mă aștept să fie un an mult peste medie.”

Femeie: „Acesta este o granulă de polen de tei. Având un procent de 80 la sută tei, aceasta va fi o miere de tei foarte calitativă.”

Acest procesator exportă miere în toată Europa, în containere de 300 de kilograme.

Cea ambalată în borcane de sticlă ajunge în țările arabe.

Cristi Mihăiță, reprezentant fabrică de miere: „Un an excelent pentru apicultori. Între 60 și 80 kg de miere producție marfă pe familia de albine.”

Apicultorii au început să scoată pe piață și sortimente de miere gourmet: cremă de miere cu zmeură, portocale sau căpșuni.