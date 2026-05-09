Temperaturile scad față de ieri. Pleacă de la 15....16 grade în Transilvania și se opresc la 24 de grade în Banat.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se înnorează din când în când. Apar și câteva reprize de ploaie, dar vedem și soarele pe parcursul zilei. Se mai răcorește față de ieri și vor fi CEL MULT 23 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei urmează o zi cam mohorâtă, cu ploi trecătoare și temperaturi în scădere față de ziua trecută. Maximele NU mai trec de 23 de grade, iar ploile se extind după lăsarea nopții.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se înnorează și o să plouă destul de mult. Pot să apară și descărcări electrice, iar vântul se intensifică pe timpul ploilor. Se face mai răcoare decât ieri. Maximele se opresc la 21 de grade.

Și în nord-vestul țării se adună norii și apar averse destul de consistente în zona Transilvaniei. Vreme ceva mai bună găsim în Maramureș, câteva reprize de ploaie, un pic de soare și temperaturi în jur de 23 de grade. Atmosfera se liniștește după lăsarea nopții

În vestul României o să plouă și se răcorește pe la Deva. În schimb, Banatul și Crișana sunt mai ferite de ploi. Pe aici vedem soarele pe parcursul zilei și se vor atinge 24 de grade. La noapte cerul se degajează peste tot.

În Transilvania avem o zi cam neplăcută, multe ploi, cantități însemnate de apă și condiții de grindină în unele zone. Se face mai răcoare decât ieri. Pe la amiază se vor înregistra 16...17 grade.

În Oltenia atmosfera se menține instabilă aproape toată ziua. Vin alte serii de averse, unele destul de abundente, iar temperaturile scad simțitor față de ieri. Ajung cu greu pe la 21 de grade la Drobeta-Turnu-Severin. La noapte, însă, ploile părăsesc această zonă.

Un aer mai rece ajunge și în ținuturile sudice. O să plouă în mai multe reprize. Se arată puțin și soarele, iar maximele se opresc pe la 22 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

Și în București găsim vreme cam instabilă, mai multe perioade cu înnorări și averse, posibil însoțite de fenomene electrice. Vântul este un pic mai activ, iar maxima ajunge la 22 de grade, după ce ieri au fost 27 de grade.

La noapte mai sunt ceva condiții de ploaie, iar mâine în zori vor fi 13 grade.

Vremea la Munte

Temperaturile scad și la munte. Crește însă instabilitatea. Apar averse destul de serioase, care vor aduce chiar și 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și condiții de grindină, iar vântul o să bată mai tare pe timpul ploilor.