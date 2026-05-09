Rapoartele au arătat că structura exactă a puterii în cadrul unui regim acum divizat rămâne neclară, dar că Mojtaba Khamenei contribuie probabil la coordonarea modului în care Iranul gestionează negocierile cu SUA pentru a pune capăt războiului.

Khamenei nu a mai fost văzut în public de când a suferit răni grave în timpul unui atac care i-a ucis tatăl şi pe mai mulţi dintre liderii militari de vârf ai ţării la începutul războiului, ceea ce a dus la speculaţii cu privire la starea sa de sănătate şi rolul său în structura de conducere iraniană.

Administraţia Trump continuă să caute o soluţie diplomatică pentru încetarea conflictului, în contextul în care armistiţiul se prelungeşte de peste o lună, serviciile de informaţii americane estimând că Iranul continuă să se redreseze după campania de bombardamente a SUA, care a lăsat intacte capacităţi militare iraniene semnificative şi capacitatea de a supravieţui încă câteva luni de blocadă americană, potrivit surselor.

Incertitudine privind locația noului lider suprem al Iranului

Khamenei a fost numit noul lider suprem al Iranului, în locul tatălui său, la câteva zile după atacul în urma căruia a fost rănit, însă, potrivit surselor citate, serviciile de informaţii americane nu au reuşit până în prezent să confirme vizual unde se află acesta.

O parte din incertitudine provine din faptul că Khamenei nu foloseşte niciun dispozitiv electronic pentru a comunica, interacţionând doar cu cei care îl pot vizita personal sau trimiţând mesaje prin curier, a adăugat una dintre surse.

Khamenei rămâne izolat, în timp ce continuă să primească tratament medical pentru rănile sale, inclusiv arsuri grave pe o parte a corpului, care îi afectează faţa, braţul, trunchiul şi piciorul, au adăugat sursele.

Mazaher Hosseini, şeful protocolului din biroul liderului suprem al Iranului, a declarat vineri că Khamenei se vindecă de rănile sale şi „se află acum în stare perfectă de sănătate”.

Hosseini a spus că piciorul şi partea inferioară a spatelui lui Khamenei au fost uşor rănite şi că „o mică bucată de şrapnel l-a lovit în spatele urechii”, dar că rănile se vindecă.

„Slavă Domnului, este sănătos”, a declarat Hosseini unei mulţimi din Iran.

„Inamicul răspândeşte tot felul de zvonuri şi afirmaţii false. Vor să-l vadă şi să-l găsească, dar oamenii ar trebui să aibă răbdare şi să nu se grăbească. El vă va vorbi când va fi momentul potrivit.”

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat presei de stat iraniene la începutul acestei săptămâni că a avut o întâlnire de două ore şi jumătate cu Khamenei, marcând prima întâlnire faţă în faţă raportată între un oficial iranian de rang înalt şi noul lider suprem al ţării.

Ceea ce oficialii americani ştiu despre statutul lui Khamenei se bazează pe informaţii culese de la cei care comunică cu acesta, au declarat surse familiare.

Există, totuşi, unele semne de întrebare în rândul analiştilor de informaţii cu privire la faptul dacă unii din structura puterii iraniene ar putea revendica acces la Khamenei pentru a-i coopta autoritatea în scopul promovării propriilor agende.