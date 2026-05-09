''Puterea NATO nu depinde doar de numărul soldaţilor, dar şi de obiectivele comune, şi această unitate rămâne intactă'', a declarat Merz la Stockholm, unde participă la o conferinţă a conservatorilor suedezi conduşi de premierul Ulf Kristersson.

''Nu am niciun dubiu că SUA au interesul de a exista o componentă europeană puternică a NATO şi vice versa'', a adăugat şeful executivului german.

Departamentul Apărării american a anunţat recent că va retrage 5.000 dintre cei aproximativ 39.000 de militari americani staţionaţi în Germania.