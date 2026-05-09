În ciuda unor schimburi de focuri în ultimele 2 zile, în Strâmtoarea Ormuz, Donald Trump susține că armistițiul rămâne în vigoare.

De cealaltă parte, ministrul de externe de la Teheran a acuzat administrația de la Washington că recurge la o "aventură militară nechibzuită" de fiecare dată când o "soluție diplomatică este pe masă".

Armata americană a dat publicității aceste imagini în care spune că forțele sale au tras asupra a două petroliere iraniene care ar fi încercat să ocolească blocada navală, cu intenţia de a ajunge într-un port din Golful Oman.

Marco Rubio, secretarul de stat American: „Dacă ne amenință, vor fi loviți dur”.

Noile atacuri vin după un schimb de focuri, joi seara, în Strâmtoarea Ormuz. Nu este clar cine a tras primul. Comandamentul militar de la Teheran susține că forțele americane au vizat un petrolier iranian și o altă navă.

Mark Stone, Sky News: „O atingere blândă (simplă amenințare). Așa a spus președintele Trump, deși există riscul unei rupturi serioase în armistițiul extins, dintre Iran și SUA. Americanii spun că nu caută o escaladare, dar rămân pe poziții, gata să-și protejeze forțele militare. Iar iranienii, destul de repede, au transmis că situația în Strâmtoarea Ormuz a revenit la normal. Ambele părți vor să evite reluarea războiului. Dar este un joc tensionat și periculos.”

Donald Trump spune că armistițiul este încă în vigoare, iar Washingtonul așteaptă un răspuns din partea Teheranului pentru încetarea războiului.

Trump: „Ar trebui să primim vești de la ei în această seară. Vom vedea ce va fi."

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului: ”Propunerea noastră prevede că - fie în baza armistițiului, fie ca urmare a acestuia - războiul impus trebuie să se încheie pe toate fronturile."

Pe de altă parte, serviciile secrete americane susțin că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, joacă un rol important în stabilirea strategiei de atac.

Fiul defunctului ayatollah Ali Khamenei nu a mai apărut în public de când a suferit răni grave în urma unui atac care i-a curmat viața tatălui său și mai multor înalți oficiali militari iranieni. Asta a dat naștere la speculații privind starea sa de sănătate. În plus, liderul iranian ar evita să comunice prin mijloace electronice şi prefera contactul direct sau transmiterea mesajelor prin curieri.