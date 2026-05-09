VIDEO. Pentagonul a făcut publice documente ”nemaivăzute până acum” despre OZN-uri, așa cum a promis Donald Trump

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Ozn skynews department of war ufo 7242732
Sky News / Pentagon

Pentagonul a început să facă publice documente ”nemaivăzute până acum” referitoare la OZN-uri.

autor
Stirileprotv

Potrivit Sky News, în acest lot de documente se află și o fotografie de la NASA din misiunea Apollo 17 din 1972, în care se văd trei puncte dispuse în formă de triunghi.

Pentagonul a transmis că „nu există un consens cu privire la natura acestei anomalii”, dar o nouă analiză preliminară a indicat că ar putea fi vorba de un „obiect fizic”.

Aceste dezvăluiri vin după ce Donald Trump, care anunța acest lucru încă din februarie, a promis luna trecută că unele „documente foarte interesante” legate de OZN-uri vor fi făcute publice de către Departamentul Apărării al SUA „foarte, foarte curând”.

Pentagonul a transmis vineri că președintele SUA „se concentrează pe asigurarea unei transparențe maxime față de public, care, în cele din urmă, își poate forma propria opinie cu privire la informațiile conținute în aceste dosare”. Vor fi publicate și alte dosare „în mod continuu”.

Cele mai recente videoclipuri, fotografii și documente sursă originale privind fenomenele anormale neidentificate (UAP) sunt incluse pe un nou site web al Pentagonului, plin de imagini militare alb-negru și videoclipuri cu obiecte zburătoare, completate cu descrieri care sunt publicate cu un font care seamănă cu cel al unei mașini de scris.

Ce conțin noile documente

Noua versiune conține 161 de fișiere, inclusiv telegrame vechi ale Departamentului de Stat, documente ale FBI și transcrieri ale NASA referitoare la zborurile cu echipaj uman în spațiu.

Există peste 20 de fișiere video care arată obiecte neidentificate surprinse de senzori militari în locații din Japonia și Siria până în America de Nord.

Obiectele variază de la puncte care se mișcă rapid, surprinse la distanță, până la un obiect în formă de minge de fotbal american, observat deasupra Mării Chinei de Est în 2022.

O telegramă a Departamentului de Stat trimisă de Ambasada SUA din Tadjikistan în 1994 descrie în detaliu cum un pilot tadjic și trei americani au observat un obiect aerian neidentificat (UAP) puternic luminat în timp ce zburau cu un avion de reacție deasupra Kazahstanului.

Conform telegramei, obiectul „efectua viraje de 90 de grade, făcea manevre în spirală și se învârtea în cercuri la viteze foarte mari”.

Într-un raport din 1969 al membrilor echipajului Apollo 11, astronautul Buzz Aldrin și-a amintit că a observat mai multe fenomene neobișnuite, cum ar fi un obiect „de dimensiuni considerabile” în apropierea Lunii și o „sursă de lumină destul de puternică” pe care echipajul a considerat-o a fi un laser.

Unul dintre documente conține un interviu realizat de FBI cu o persoană identificată ca fiind pilot de drone, care, în septembrie 2023, a declarat că a văzut pe cer un „obiect liniar” cu o lumină suficient de puternică încât să „se poată distinge benzi în interiorul luminii”.

„Obiectul a fost vizibil timp de cinci până la zece secunde, apoi lumina s-a stins și obiectul a dispărut”, se arată în interviul FBI.

FOTO: Fotografie reală a locului faptei, la care a fost adăugată o suprapunere grafică realizată de laboratorul FBI, care ilustrează mărturiile martorilor oculari din septembrie 2023.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat: „Aceste documente, ascunse sub sigiliul secretului de stat, au alimentat de multă vreme speculații întemeiate – și a sosit momentul ca poporul american să le vadă cu ochii săi.”

Congresul a dispus Pentagonului să înceapă, în 2022, publicarea dosarelor referitoare la observațiile de OZN-uri acumulate de-a lungul a zeci de ani și a înființat în acel an un birou însărcinat cu declasificarea materialelor, pe măsură ce unii membri ai armatei au relatat despre întâlniri cu aeronave neidentificate.

Primul său raport din 2024 a dezvăluit sute de noi incidente legate de fenomene aeriene neidentificate (UAP), dar nu este nicio dovadă că guvernul SUA ar fi confirmat vreodată observarea unei tehnologii extraterestre.

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Imnul Mondialului, interzis minorilor: artista care îl cântă le-a sucit mințile bărbaților din întreaga lume
GALERIE FOTO Imnul Mondialului, interzis minorilor: artista care îl cântă le-a sucit mințile bărbaților din întreaga lume
Citește și...
Stiri externe
Donald Trump ia în calcul mutarea trupelor din Germania în Polonia pentru întărirea flancului estic NATO

Preşedintele american Donald Trump nu a exclus vineri posibilitatea redistribuirii trupelor pe care Statele Unite le vor retrage din Germania în Polonia, consolidând astfel flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice (NATO), transmite sâmbătă EFE.

Stiri externe
Navă cu focar de hantavirus ajunge în Tenerife: 147 de pasageri vor fi izolați, fără contact cu populația

Autoritățile spaniole se pregătesc să-i primească pe cei aproape 150 de pasageri și membri ai echipajului aflați pe nava de croazieră unde a fost raportat focarul de hantavirus.
Stiri externe
Donald Trump așteaptă „un răspuns serios” din partea Iranului, în ciuda schimburilor de focuri din Strâmtoarea Ormuz

Statele Unite așteaptă astăzi un „răspuns serios” din partea Iranului privind încheierea războiului.

Recomandări
Interviurile Stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: PSD a aruncat țara în criză și trebuie să-și asume guvernarea sau să aibă demnitate și să recunoască greșeala

Într-un interviu exclusiv pentru corespondentul ȘtirilorProTV Robert Hoară, Ilie Bolojan afirmă că Partidul Social Democrat este responsabil pentru criza politică actuală și trebuie să își asume guvernarea alături de AUR. 

Stiri externe
Navă cu focar de hantavirus ajunge în Tenerife: 147 de pasageri vor fi izolați, fără contact cu populația

Autoritățile spaniole se pregătesc să-i primească pe cei aproape 150 de pasageri și membri ai echipajului aflați pe nava de croazieră unde a fost raportat focarul de hantavirus.

Stiri Politice
PNL și USR fac front comun împotriva PSD. Social democrații ar avea două variante de premier

Cei din PNL și USR și-au dat mâna și construiesc un zid în fața PSD. Iar acest pol de dreapta devine principala forță din Parlament, cu cel mai mare număr de deputați și senatori. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Mai 2026

48:20

Alt Text!
Vorbește Lumea
8 Mai 2026

01:44:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Calitatea medicală certificată internațional: ce înseamnă un Centru de Excelență în Ortopedie

14:42

Alt Text!
iBani
iBani - 4 Mai 2026

14:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Povestea anului: a marcat după prima atingere la profesioniști și și-a calificat echipa în Champions League!

Sport

Oțelul Galați - Farul Constanța, LIVE TEXT de la 18:00 | Luptă acerbă în evitarea retrogradării