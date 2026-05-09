VIDEO. Pentagonul a făcut publice documente ”nemaivăzute până acum” despre OZN-uri, așa cum a promis Donald Trump

Potrivit Sky News, în acest lot de documente se află și o fotografie de la NASA din misiunea Apollo 17 din 1972, în care se văd trei puncte dispuse în formă de triunghi. Pentagonul a transmis că „nu există un consens cu privire la natura acestei anomalii”, dar o nouă analiză preliminară a indicat că ar putea fi vorba de un „obiect fizic”.

Aceste dezvăluiri vin după ce Donald Trump, care anunța acest lucru încă din februarie, a promis luna trecută că unele „documente foarte interesante” legate de OZN-uri vor fi făcute publice de către Departamentul Apărării al SUA „foarte, foarte curând”. Pentagonul a transmis vineri că președintele SUA „se concentrează pe asigurarea unei transparențe maxime față de public, care, în cele din urmă, își poate forma propria opinie cu privire la informațiile conținute în aceste dosare”. Vor fi publicate și alte dosare „în mod continuu”. Cele mai recente videoclipuri, fotografii și documente sursă originale privind fenomenele anormale neidentificate (UAP) sunt incluse pe un nou site web al Pentagonului, plin de imagini militare alb-negru și videoclipuri cu obiecte zburătoare, completate cu descrieri care sunt publicate cu un font care seamănă cu cel al unei mașini de scris.

Ce conțin noile documente Noua versiune conține 161 de fișiere, inclusiv telegrame vechi ale Departamentului de Stat, documente ale FBI și transcrieri ale NASA referitoare la zborurile cu echipaj uman în spațiu. Există peste 20 de fișiere video care arată obiecte neidentificate surprinse de senzori militari în locații din Japonia și Siria până în America de Nord. Obiectele variază de la puncte care se mișcă rapid, surprinse la distanță, până la un obiect în formă de minge de fotbal american, observat deasupra Mării Chinei de Est în 2022.

The Pentagon has released what it described as 'never-before-seen' files on UFOs.



O telegramă a Departamentului de Stat trimisă de Ambasada SUA din Tadjikistan în 1994 descrie în detaliu cum un pilot tadjic și trei americani au observat un obiect aerian neidentificat (UAP) puternic luminat în timp ce zburau cu un avion de reacție deasupra Kazahstanului. Conform telegramei, obiectul „efectua viraje de 90 de grade, făcea manevre în spirală și se învârtea în cercuri la viteze foarte mari”. Într-un raport din 1969 al membrilor echipajului Apollo 11, astronautul Buzz Aldrin și-a amintit că a observat mai multe fenomene neobișnuite, cum ar fi un obiect „de dimensiuni considerabile” în apropierea Lunii și o „sursă de lumină destul de puternică” pe care echipajul a considerat-o a fi un laser.

Unul dintre documente conține un interviu realizat de FBI cu o persoană identificată ca fiind pilot de drone, care, în septembrie 2023, a declarat că a văzut pe cer un „obiect liniar” cu o lumină suficient de puternică încât să „se poată distinge benzi în interiorul luminii”. „Obiectul a fost vizibil timp de cinci până la zece secunde, apoi lumina s-a stins și obiectul a dispărut”, se arată în interviul FBI. FOTO: Fotografie reală a locului faptei, la care a fost adăugată o suprapunere grafică realizată de laboratorul FBI, care ilustrează mărturiile martorilor oculari din septembrie 2023.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat: „Aceste documente, ascunse sub sigiliul secretului de stat, au alimentat de multă vreme speculații întemeiate – și a sosit momentul ca poporul american să le vadă cu ochii săi.” Congresul a dispus Pentagonului să înceapă, în 2022, publicarea dosarelor referitoare la observațiile de OZN-uri acumulate de-a lungul a zeci de ani și a înființat în acel an un birou însărcinat cu declasificarea materialelor, pe măsură ce unii membri ai armatei au relatat despre întâlniri cu aeronave neidentificate. Primul său raport din 2024 a dezvăluit sute de noi incidente legate de fenomene aeriene neidentificate (UAP), dar nu este nicio dovadă că guvernul SUA ar fi confirmat vreodată observarea unei tehnologii extraterestre.