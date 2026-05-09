Toate au efectul unor ședințe de terapie, spun cei care optează pentru astfel de activități.

Dansul nu înseamnă doar distracție și mișcare. Pentru mulți a devenit o formă de relaxare, la sfârșitul unei săptămâni agitate.

Femeie: „Venim vinerea să facem terapie prin dans. Ne distrăm, consumăm calorii, ne destresăm. Oamenii sunt extraordinari.”

Fată: „Dansez de foarte mult timp. E o energie foarte, foarte frumoasă. Indiferent că vrei să faci ceva mai mult sau vii să te relaxezi, dansul e opțiunea perfectă.”

Gabriel Bogdan Fîcea, instructor: „În principiu este pentru toate buzunarele. Cam la orice școală, un abonament de patru ședințe este 130–150 de lei pe lună, iar un abonament de opt ședințe e undeva la 280–300 de lei.”

Femeie: „Vin de doi ani. Este o comunitate extraordinară, poți să-ți faci prieteni, să socializezi și te deconectezi. Este accesibil pentru toate buzunarele.”

Odată cu vremea caldă, plimbările pe seară, în parc, și-au găsit iarăși loc în program.

Femeie: „O facem aproape zilnic. Preferăm liniștea. Muncim mult în cursul săptămânii și în weekend preferăm să facem lucruri care nu ne supun la eforturi prea mari.”

Femeie: „E perioada cea mai frumoasă a Bucureștiului, mi se pare, când înfloresc toate și teii și e magic.”

Și o seară la karaoke poate elibera tensiunea acumulată la muncă.

Bărbat: „Da, e relaxant. Într-adevăr, e un loc bun să te destresezi.”

Bărbat: „Este o activitate foarte faină, în weekend. Eu, în seara asta, am 25 de oameni cu mine.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Pentru câteva ore, grijile și stresul cotidian sunt lăsate deoparte. Iar aici, la karaoke, regula este simplă. Nu contează cât de bine cânți, ci cât de mult te distrezi. Așa că, pentru o piesă, las microfonul meu și îl iau pe al lor.”