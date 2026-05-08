"Poliţiştii rutieri intervin la un accident de circulaţie produs pe strada Principală, în localitatea Mohu. Din primele verificări efectuate de către poliţiştii rutieri a rezultat faptul că o minoră, în vârstă de 1 an şi 6 luni, domiciliată în localitatea Mohu, aflându-se într-un scaun special pentru transportul copiilor, amplasat pe bancheta din spate a autoturismului, însă neavând centura de siguranţă cuplată, ar fi deschis portiera autoturismului şi a căzut din maşină pe carosabil", anunţă, vineri, Poliţia Sibiu.

La momentul producerii accidentului rutier, autoturismul era condus de către o femeie, în vârstă de 33 de ani, domiciliată în localitatea Mohu.

În urma accidentului rutier, minora a suferit vătămări corporale şi a fost transportată la spital, conştientă.