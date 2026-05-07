Acest raport defineşte trei „ameninţări” principale împotriva primei puteri mondiale: „narcoteroriştii şi bandele internaţionale”, „teroriştii islamişti istorici” şi „extremiştii violenţi de stânga, inclusiv anarhiştii şi antifasciştii”.

Este vorba despre o ruptură faţă de administraţia precedentă, a democratului Joe Biden, care, dimpotrivă, desemnase grupările de extremă dreapta, în special pe cele care se pretind a fi susţinătoare a supremaţiei albilor, drept o ameninţare majoră pentru Statele Unite.

„Este evident pentru toată lumea că grupuri ostile bine organizate exploatează frontierele deschise şi idealurile globaliste asociate acestora. Cu cât aceste culturi străine se extind mai mult şi cu cât politicile actuale ale Europei persistă, cu atât va exista mai mult terorism”, se mai arată în acest document publicat miercuri.

„În calitate de leagăn al culturii şi valorilor occidentale, Europa trebuie să acţioneze acum şi să pună capăt declinului său încăpăţânat”, se mai arată în document.

Strategia antiteroristă americană a fost coordonată de un consilier al preşedintelui Donald Trump, Sebastian Gorka, căruia detractorii săi îi atribuie legături cu grupări de extremă dreapta.

SUA vrea să își continue operațiunile din America de Sud

Administraţia Trump îşi declară, de asemenea, în această publicaţie intenţia de a continua operaţiunile împotriva traficului de droguri în ceea ce numeşte „emisfera noastră”, termen care include America de Nord şi America de Sud.

Documentul laudă atât atacurile efectuate împotriva ambarcaţiunilor acuzate că transportă narcotice, cât şi capturarea spectaculoasă, în ianuarie, a fostului lider venezuelean Nicolas Maduro.

Această viziune asupra combaterii terorismului se aliniază cu un alt document a cărui publicare a provocat o mare agitaţie în decembrie 2025: "Strategia de Securitate Naţională".

De asemenea, acesta conţine o critică foarte dură a Europei şi a politicilor sale de imigraţie.

„Pe lângă carteluri şi grupările teroriste islamiste, activităţile noastre interne de combatere a terorismului vor acorda prioritate, de asemenea, identificării şi neutralizării rapide a grupărilor politice violente, a căror ideologie este antiamericană, radical pro-transgen şi anarhistă”, a subliniat administraţia Trump.

„Vom folosi toate instrumentele de care dispunem, la nivel constituţional, pentru a le localiza, a le identifica membrii şi a le urmări legăturile cu organizaţii internaţionale precum +Antifa+”, asigură autorii documentului.

Mişcarea "Antifa", prescurtare de la antifascist, este mai degrabă un curent decât un grup organizat. Este un termen asociat în general cu o franjă a extremei stângi, adesea invocat de dreapta şi extrema dreaptă în legătură cu violenţele din timpul manifestaţiilor.

Preşedintele american Donald Trump a desemnat-o drept „organizaţie teroristă străină” anul trecut, după asasinarea influencerului Charlie Kirk.