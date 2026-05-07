În strâmtoarea Ormuz, un portcontainer închiriat de armatorul francez CMA CGM (proprietarul RMC-BFM) a fost „ţinta unui atac”. Unii membri ai echipajului au fost răniţi.

Din partea Israelului, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a avertizat că ţara sa este „pregătită pentru orice scenariu” în ceea ce priveşte Iranul. Într-un videoclip, el a afirmat că a transmis instrucţiuni în acest sens armatei şi serviciilor de securitate.

În cele din urmă, Emmanuel Macron a cerut ridicarea blocadei din strâmtoarea Ormuz „fără întârziere şi fără condiţii”. După ce a discutat cu preşedintele iranian Massoud Pezeshkian, şeful statului a declarat că are în vedere un schimb de opinii cu Donald Trump.