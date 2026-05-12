Conform unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cadrul verificărilor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că societatea verificată, care a construit şi comercializat opt blocuri de apartamente, a utilizat un mecanism repetitiv şi constant de înregistrări contabile nereale, în contradicţie cu situaţia de fapt, pentru a amâna nejustificat evidenţierea în contabilitate a veniturilor impozabile obţinute din vânzarea imobilelor.

"Scopul acestor practici a fost disimularea situaţiei reale şi evitarea achitării obligaţiilor fiscale aferente, inclusiv a impozitului pe profit", se menţionează în comunicat.

Potrivit constatărilor, apartamentele fuseseră deja predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, iar aceştia utilizau efectiv imobilele şi achitau direct dezvoltatorului contravaloarea utilităţilor. În urma acestor fapte, a fost cauzat un prejudiciu în valoare totală de 10,80 milioane de lei la bugetul de stat.

Control și asupra persoanei fizice care conduce firma

Totodată, în cadrul unei acţiuni de control conexe privind veniturile persoanei fizice care deţine şi controlează societatea, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că aceasta a realizat venituri din vânzarea de terenuri şi apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele obţinute. Ca urmare, a fost stabilit un prejudiciu suplimentar adus bugetului de stat, în valoare de 2,28 milioane de lei.

"Având în vedere constatările rezultate în urma acţiunilor de control, ANAF Antifraudă va dispune măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în condiţiile legii", se precizează în comunicat.

Acesta subliniază că Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF va continua acţiunile de stimulare a conformării fiscale, atât prin activităţi preventive de informare a contribuabililor cu privire la obligaţiile legale de fiscalizare în domenii specifice, cât şi prin combaterea şi sancţionarea faptelor de evaziune fiscală prin acţiuni de control antifraudă.