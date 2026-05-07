Potrivit instituției, aurul era sub formă de bijuterii, ceasuri, monede și părți de bijuterii și provenea din contracte de amanet care nu au fost înregistrate în evidențele contabile ale societății, așa cum prevede legea.

Pentru neregulile constatate, inspectorii ANAF au aplicat sancțiuni contravenționale, respectiv amendă și confiscarea integrală a cantității de 17,92 kg de aur.

ANAF precizează că, în cursul acestui an, în urma acțiunilor de control, au fost confiscate peste 70 de kilograme de aur și aproximativ 6 milioane de lei.

Instituția subliniază că aceste acțiuni au ca scop asigurarea conformării fiscale corecte a operatorilor economici, protejarea concurenței loiale și respectarea obligațiilor față de bugetul de stat.