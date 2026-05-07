O angajată și două contribuabile, surori, s-au luat la bătaie după o neînțelegere la ghișeu.

Bătaia dintre consiliera Administrației Finanțelor Publice Sector 5 și cele două surori a fost surprinsă de o cameră de supraveghere a rampei de la intrare.

Cele trei femei și-au împărțit palme, picioare şi nu au ezitat să se tragă de păr. Totul, sub privirile trecătorilor care au încercat să le despartă.

Corespondent Știrile ProTV: „Scandalul dintre cele trei femei - funcționara ANAF, pe de o parte, și cele două surori, pe de altă parte - a izbucnit în interiorul Administrației Financiare. O încercare nereușită de deschidere a unui cont pentru Spațiul Personal Virtual s-a transformat dintr-un conflict verbal într-o bătaie în toată regula”.

Angajata Fiscului susține că și-ar fi pierdut cumpătul după ce ar fi fost agresată de cele două surori şi chiar ar fi fost rănită la o mână.

Claudia Moldovan, avocata funcționarei ANAF: „Anterior ieșirii cumva violente pe care a avut-o doamna Ștefan au existat agresiuni asupra dânsei. Acela a fost momentul declanșator, iar, prin blocarea ușii de acces, dânsei i s-a prins și mâna la ușă, a suferit leziuni la mână. După aceea, în afara sediului instituției, au escaladat violențe între dânsele, dar evident că au fost două persoane împotriva uneia singure şi doamna Ștefan a fost pusă la pământ și lovită și cu mâinile, și cu picioarele”.

Despre scandal a acceptat să vorbească public doar una dintre surori.

Daniela Costache: „Doamna a ieșit de la ghișeu, m-a prins în pragul ușii de la intrare, unde m-a lovit cu telefonul în cap și a început toată bătaia propriu-zisă, unde am primit pumni, picioare și diverse lovituri. De-acolo, cumva, mi s-a luat toată vederea că, vă dați seama, o lovitură fix în creștetul capului nu e atât de ușoară și m-am trezit cumva în josul rampei și acolo doar m-am trezit cumva, nu știu, în toată ambuscada aia, știu că eram cumva cu mâinile în părul dânsei”.

Violențele petrecute în martie 2022 au fost investigate de poliție și parchet. Iar după aproape doi ani de procese, Judecătoria Sectorului 5 și Curtea de Apel București au stabilit că toate cele trei femei sunt vinovate.

Angajatei ANAF i-a fost stabilită o pedeapsă de un an și opt luni de închisoare pentru purtare abuzivă, dar cu amânarea aplicării ei.

Același tratament l-a primit și una dintre surori, care a fost găsită vinovată de loviri și alte violențe și i s-a stabilit o pedeapsă ce va fi amânată, de nouă luni de închisoare.

Cealaltă a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru aceeași acuzație.

Corespondent Știrile ProTV: „Instanțele de judecată au hotărât, totodată, ca ambele tabere să își plătească reciproc daune morale. Ce-i drept, consiliera de la ANAF va primi o sumă ceva mai mare, de 40.000 de lei, ce va fi împărțită proporțional între cele două surori. Așa încât, una dintre ele va achita trei sferturi, cealaltă diferența. Asta în timp ce ele vor trebui să primească de la Fisc și funcționară câte 5.000 de lei”.

În plus, angajata Fiscului și una dintre surori vor trebui să presteze câte 60 de zile de muncă în folosul comunității.