Comisia Europeană a prezentat miercuri un plan social ambiţios menit să contribuie la eradicarea sărăciei şi la promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în întreaga Uniune Europeană, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Roxana Mânzatu, vicepreședinte al Comisiei, a explicat la EURomania, ce prevede strategia de luptă împotriva sărăciei. Printre măsurile vizate- și care se adresează și celor peste 3,5 milioane de români care trăiesc în sărăcie - se numără facilitarea accesului la locuri de muncă, ajutor pentru familiile care au în întreținere persoane vulnerabile, dar și sprijin pentru obținerea de locuințe.

Pachetul include prima strategie a UE de combatere a sărăciei - planul Comisiei de a contribui la eradicarea sărăciei în UE până în 2050, o propunere de recomandare a Consiliului privind combaterea excluziunii în materie de locuinţe, şi două comunicări: una privind întreruperea ciclului sărăciei în rândul copiilor - consolidarea Garanţiei europene pentru copii - şi una privind consolidarea strategiei pentru drepturile persoanelor cu handicap până în 2030.

Având în vedere că 52% dintre europeni consideră costul vieţii drept principala lor preocupare, UE abordează trei provocări urgente: o criză a locuinţelor (lipsa locuinţelor la preţuri accesibile este considerată o problemă imediată şi urgentă de către 40% dintre cetăţeni, iar un milion dintre aceştia sunt fără adăpost), obstacole în calea participării la o piaţă a forţei de muncă aflată în schimbare rapidă, şi sărăcia, care afectează 1 din 5 europeni - şi 1 din 4 copii. În plus, multe persoane vulnerabile din punct de vedere socioeconomic sunt, de asemenea, expuse discriminării şi stigmatizării. Trebuie depuse mai multe eforturi pentru a se asigura că drepturile lor sunt protejate. Aceasta include drepturile persoanelor cu handicap, care trebuie realizate pe deplin în fiecare aspect al vieţii, subliniază Executivul comunitar. "Sărăcia şi excluziunea sunt provocări pe care putem şi trebuie să le depăşim. Astăzi, am prezentat o strategie de prevenire şi reducere a sărăciei. Luăm măsuri decisive prin consolidarea Garanţiei pentru copii, printr-o mai bună prevenire a lipsei de adăpost şi prin incluziunea deplină a persoanelor cu handicap. Demnitate, oportunitate şi egalitate. Acestea sunt valori-cheie în Europa pe care o construim", a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citată în comunicat.

Comisia vrea să reducă cu 15 milioane numărul celor expuși riscului de sărăcie şi de excluziune socială

Strategia UE de combatere a sărăciei stabileşte o cale clară către atingerea obiectivului UE prevăzut în Planul de acţiune privind Pilonul european al drepturilor sociale de a reduce numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie şi de excluziune socială cu cel puţin 15 milioane până în 2030, precum şi de a contribui la eradicarea sărăciei până în 2050.

Acesta integrează trei priorităţi: locuri de muncă de calitate pentru toţi, deoarece locurile de muncă de calitate reprezintă prima cale de ieşire din sărăcie pentru cei care pot lucra; accesul efectiv la servicii de calitate şi la un sprijin adecvat pentru venit; şi acţiuni coordonate de combatere a sărăciei.

Strategia enumeră o serie de acţiuni-cheie pentru realizarea acestor priorităţi. Pentru a întrerupe ciclul sărăciei la fiecare vârstă, Comisia va consulta, de exemplu, partenerii sociali cu privire la un posibil nou instrument juridic de integrare a persoanelor excluse de pe piaţa forţei de muncă. Strategia stabileşte, de asemenea, modalităţi de sprijinire a persoanelor în vârstă prin pensii adecvate. În plus, subliniază necesitatea de a uni forţele cu guvernele naţionale, regionale şi locale, întreprinderile şi societatea civilă pentru a combate sărăcia, inclusiv prin crearea unei coaliţii împotriva sărăciei în cursul acestui an şi a unui nou dialog structurat pentru consultarea persoanelor care se confruntă cu sărăcia cu privire la politicile relevante, a precizat Executivul comunitar.

Copiii din UE sunt expuşi unui risc mai mare de sărăcie sau de excluziune socială decât adulţii, fără o scădere semnificativă a sărăciei în rândul copiilor în ultimii cinci ani, a avertizat Comisia Europeană.

Garanţia europeană pentru copii este principalul instrument al UE de sprijinire a copiilor aflaţi în dificultate, în special prin accesul gratuit şi efectiv la servicii precum educaţia timpurie, asistenţa medicală şi mesele şcolare. Comisia a propus acum consolidarea garanţiei pentru a aborda urgenţa socială a sărăciei persistente în rândul copiilor şi nevoile copiilor vulnerabili. Accentul se pune pe asigurarea accesului familiilor la locuri de muncă de calitate, la servicii de îngrijire a copiilor şi la plase de siguranţă solide, precum şi pe îmbunătăţirea accesului copiilor la programe de mentorat şi la asistenţă medicală mintală. În plus, Comisia va testa împreună cu statele membre un card european de garanţie pentru copii pentru a facilita accesul la servicii şi un sprijin coerent pentru copiii aflaţi în dificultate. În plus, protejarea copiilor împotriva ameninţărilor online şi offline, inclusiv a exploatării şi a abuzului, este esenţială.

Comisia Europeană: Locuirea, un drept fundamental pentru europeni

Locuinţa este un drept fundamental, consideră Comisia Europeană, dar, cu toate acestea, preţurile locuinţelor au crescut cu 60% din 2013, iar europenii se confruntă cu obstacole din ce în ce mai mari în ceea ce priveşte accesul la locuinţe adecvate. Propunerea de recomandare a Consiliului privind excluziunea locativă pune accentul pe soluţii pe termen lung şi pe prevenire, pentru a preveni excluziunea locativă şi lipsa de adăpost. De asemenea, promovează mai multe locuinţe sociale şi la preţuri accesibile şi adoptă o abordare centrată pe oameni pentru a sprijini persoanele să găsească un loc pe care să îl numească acasă. Acesta marchează unul dintre rezultatele primului Plan european pentru locuinţe la preţuri accesibile pe care Comisia l-a prezentat în decembrie 2025 pentru a aborda în mod cuprinzător criza locuinţelor care afectează milioane de europeni.

Având în vedere că 90 de milioane de persoane - peste 1 din 5 europeni - trăiesc cu un handicap, incluziunea deplină este imperativă atât pentru a asigura respectarea drepturilor, cât şi pentru a stimula economia şi democraţia Europei. Cu toate acestea, există în continuare bariere: doar 55% sunt angajaţi, comparativ cu 77% dintre persoanele fără handicap; 1,4 milioane de persoane cu handicap trăiesc încă în instituţii, şi 1 din 3 sunt expuşi riscului de sărăcie, aproape dublu faţă de media UE, se mai menţionează în comunicat.

„Pentru a transforma drepturile în realitate, Comisia va intensifica ambiţia şi punerea în aplicare. Printre acţiunile noastre se numără introducerea la nivelul UE a cardului european pentru dizabilitate şi a cardului european de parcare pentru dizabilitate, lansarea unei Alianţe pentru o viaţă independentă care să înlocuiască instituţiile cu sprijin comunitar, îmbunătăţirea accesibilităţii transporturilor şi investiţii în tehnologii de asistenţă, cum ar fi instrumentele IA”, subliniază sursa citată.