În aceste condiții, sunt primari care se gândesc deja să fuzioneze și să organizeze referendumuri, dar ultimul cuvânt îl au locuitorii, chemați la vot.

Comuna Luna, din județul Cluj, are 5 mii de locuitori și se află la mai puțin de 2 kilometri de Câmpia Turzii, municipiu cu puțin peste 20 de mii de locuitori. Cei doi edili au avut deja primele discuții despre comasare. Primarul din Câmpia Turzii susține că astfel taxele și impozitele nu ar crește, dar numărul funcționarilor s-ar diminua.

Dorin Lojigan, primarul municipiului Câmpia Turzii: „Fiind la extremitatea municipiului, ei vor intra într-o zonă inferioară de impozitare. Primăria care există în Luna ar putea rămâne cu câțiva funcționari care să încaseze taxe, să preia cereri."

Primarul comunei spune că fuziunea le-ar putea aduce și avantaje.

Aurel Giurgiu, primarul comunei Luna: „Suntem convinși că, având populație mai mare, e ușurință mai mare de a accesa fonduri."

Așadar, localnicii vor fi chemați la referendum, dar părerile lor sunt împărțite.

Bărbat: „Contra! Ce avantaj avem? Nu ne trebuie parcuri industriale, cine să lucreze în ele?"

Bărbat: „Pro. Pentru locuri de muncă pentru oamenii de aici."

În spațiul public au apărut inclusiv discuții despre o comasare administrativă între orașele Turda și Câmpia Turzii.

Matei Cristian, municipiul Turda: „Turda, unificată cu comunele, s-ar putea unifica și cu Câmpia. Eu aș fi pro."

Totul depinde însă de localnici. Pe vremea când Ilie Bolojan era primar la Oradea, acum 10 ani, o încercare de a unifica orașul cu comuna Sânmartin, care include Băile Felix, a eșuat după ce prezența oamenilor la referendum a fost sub 20%.

Florin Bîrta, primar Oradea: „Aceste referendumuri trebuia să atingă două praguri: o dată pragul de prezență de 30% și apoi, din cei prezenți, peste 50% să voteze cu Da la referendum."

Cristian Laza, primarul comunei Sânmartin: „Aș face referendumuri unde sunt comune mici, comune care nu se pot gospodări."

55% dintre orașe nu ating pragul de 10 mii de locuitori, număr minim necesar, conform legii. Băile Tușnad, Jorăști ori Nucet nu au nici măcar 2 mii de locuitori.

15% dintre comune au sub 1.500 de locuitori. Iar multe localități nu au nici acum școli și spitale, arată cel mai recent raport al Curții de Conturi.