Evenimentul din SUA la care România a avut a doua cea mai mare delegație din UE. Americanii ne văd ”parteneri strategici”

România a avut la cel mai important eveniment din SUA dedicat investițiilor străine a doua cea mai mare delegație din UE, iar americanii ne consideră drept "parteneri strategici", potrivit unui mesaj transmis de Ambasada SUA la București.

Cristian Anton

România a avut la cel mai important eveniment din SUA dedicat investițiilor străine a doua cea mai mare delegație din Uniunea Europeană și a opta ca mărime din lume, a transmis miercuri Ambasada Statelor Unite la București.

Ambasadorul Darryl Nirenberg a condus, săptămâna aceasta, delegația României la #SelectUSA Investment Summit, cel mai important eveniment din Statele Unite dedicat investițiilor străine directe. Cu 66 de reprezentanți din peste 36 de companii, România a avut a doua cea mai mare delegație din UE și a opta la nivel mondial, demonstrând potențialul extraordinar de creștere a relațiilor economice bilaterale”, se arată într-o postare a Ambasadei SUA în România.

SUA spun că au un ”parteneriat strategic istoric” cu România

Piața americană oferă numeroase oportunități pentru companiile românești. Aceste legături comerciale, în creștere, creează locuri de muncă și oportunități de investiții în ambele țări și consolidează parteneriatul nostru strategic istoric”, a declarat ambasadorul Nirenberg.

Prin programul SelectUSA, facilităm investițiile care stimulează creșterea economică și competitivitatea, transformând ideile antreprenorilor români în proiecte de succes, pe piața globală- mai spune Ambasada SUA.

Ambasada SUA în România oprește activitatea pe Facebook, în lipsa fondurilor. Pașapoarte și vize, ”în măsura posibilităților”

Cum arată Marea Neagră din spațiu. Imagini publicate de Ambasada SUA înainte de revenirea misiunii Artemis II pe Pământ

Ambasada României a publicat imagini cu Marea Neagră surprinse de nava spaţială Orion în timpul misiunii Artemis II – „vastă, de un albastru intens şi de o forţă liniştită".
Mesajul transmis de ambasada SUA după ce omul trimis de Trump în România și-a depus jurământul

Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, el urmând să îşi preia oficial funcţia după ce îşi va prezenta scrisorile de acreditare preşedintelui României.
Ambasada SUA în România preia o postare a lui Nicușor Dan: "Susținem cu convingere această inițiativă, domnule președinte!"

Ambasada SUA în România a distribuit postarea lui Nicușor Dan cu privire la programul educațional româno-american FLEX și precizează că susține "cu convingere această inițiativă".

 

Achiziție spectaculoasă a statului. Romgaz preia de la elvețieni combinatul chimic Azomureș

Compania de stat Romgaz a anunțat miercuri că va prelua combinatul chimic Azomureș, cea mai importantă mutare strategică după implicarea în proiectul Neptun Deep. 

Atribuțiile guvernului interimar. Moțiunea PSD-AUR a lăsat România fără putere de semnătură pentru 10 miliarde de euro

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis într-un moment delicat, cu reforme blocate și termene-limită pentru PNRR. România riscă să piardă miliarde de euro în lipsa unor decizii rapide și a unui acord politic pentru proiectele mari. 

Cât de greu este pentru un străin să devină, oficial, român. Ce l-a impresionat pe Arun, din India, la istoria României

Zeci de cetățeni din Columbia, Noua Zeelandă, Egipt sau Turcia au depus astăzi jurământul de credință față de România și au devenit cetățeni cu acte și drepturi depline.

