Evenimentul din SUA la care România a avut a doua cea mai mare delegație din UE. Americanii ne văd ”parteneri strategici”

România a avut la cel mai important eveniment din SUA dedicat investițiilor străine a doua cea mai mare delegație din Uniunea Europeană și a opta ca mărime din lume, a transmis miercuri Ambasada Statelor Unite la București.

”Ambasadorul Darryl Nirenberg a condus, săptămâna aceasta, delegația României la #SelectUSA Investment Summit, cel mai important eveniment din Statele Unite dedicat investițiilor străine directe. Cu 66 de reprezentanți din peste 36 de companii, România a avut a doua cea mai mare delegație din UE și a opta la nivel mondial, demonstrând potențialul extraordinar de creștere a relațiilor economice bilaterale”, se arată într-o postare a Ambasadei SUA în România.

SUA spun că au un ”parteneriat strategic istoric” cu România

„Piața americană oferă numeroase oportunități pentru companiile românești. Aceste legături comerciale, în creștere, creează locuri de muncă și oportunități de investiții în ambele țări și consolidează parteneriatul nostru strategic istoric”, a declarat ambasadorul Nirenberg.

Prin programul SelectUSA, facilităm investițiile care stimulează creșterea economică și competitivitatea, transformând ideile antreprenorilor români în proiecte de succes, pe piața globală- mai spune Ambasada SUA.