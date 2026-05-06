Achiziție spectaculoasă a statului. Romgaz preia de la elvețieni combinatul chimic Azomureș

Romgaz SA a anunțat miercuri că, în urma negocierilor, a ajuns la un acord pentru preluarea combinatului chimic Azomureș, cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România, un pilon al agriculturii naționale și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze naturale din țară.

Este cea mai spectaculoasă afacere a companiei de stat Romgaz după preluarea în 2022 de la americanii ExxonMobil a participației de 50% din proiectul Neptun Deep, din Marea Neagră, în urma unei tranzacții de peste un miliard de euro.

Preluarea de acum a combinatului Azomureș înseamnă o diversificare a activităților Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România mizând astfel pe un nou business, pe baza gazelor pe care le va extrage din Marea Neagră, alături de OMV Petrom. Romgaz negocia încă din martie 2025 preluarea combinatului chimic Azomureș.

Prezentăm mai jos anunțul oficial al Romgaz SA:

”SNGN ROMGAZ SA (denumită în continuare „ROMGAZ”) informează acționarii și investitorii că, în urma negocierilor purtate cu reprezentanții S.C. Azomureș S.A. (denumită în continuare „Azomureș”), părțile au ajuns la un acord de principiu cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzacției având ca obiect preluarea de către ROMGAZ a activității operaționale Azomureș, prin transfer de afacere (Transfer of a Going Concern).

Acordul de principiu reflectă înțelegerea comercială la care au ajuns părțile asupra principalelor elemente ale tranzacției, inclusiv asupra structurii acesteia, a prețului și a mecanismelor comerciale aferente perioadei dintre semnarea contractului și finalizarea efectivă a tranzacției.

Părțile vor continua demersurile necesare pentru finalizarea negocierilor în vederea semnării unui contract aferent tranzacției, pe baza termenilor agreați în principiu.

ROMGAZ va informa piața de capital, acționarii și investitorii în ceea ce privește finalizarea negocierilor și obținerea avizului Consiliului de Administrație ROMGAZ pentru semnarea contractului aferent tranzacției, precum și principalii termeni ai acestei tranzacții.

ROMGAZ estimează că finalizarea negocierilor și obținerea avizului Consiliului de Administrație ROMGAZ pentru semnarea contractului aferent tranzacției vor avea loc cel mai târziu până la finalul lunii mai 2026.

ROMGAZ va informa piața de capital, acționarii și investitorii cu privire la evoluțiile relevante ale acestui proces, în conformitate cu obligațiile legale aplicabile societăților listate”.

Azomureș, pe piederi și cu datorii uriașe. Romgaz, profit impresionant și investiții în Neptun Deep

Azomureș este cel mai mare combinat de îngrășăminte chimice din România, cu un rol vital în agricultură și securitatea națională. Din 2012, combinatul era deținut de grupul elvețian Ameropa, cel mai mare comerciant global independent de îngrășăminte și cel mai mare trader de cereale din România și această parte a Europei. Ameropa preluase atunci controlul asupra Azomureș contra sumei de 54 de milioane de euro. Elvețienii sunt prezenți în 28 de țări și vând îngrășăminte și cereale în 112 state, cu o cifră de afaceri raportată pentru 2024 de peste 6,5 miliarde de euro.

Combinatul Azomureș se confrunta cu probleme grave în ultimul timp, anunțând în martie 2026 concedieri colective și închiderea unor capacități de producție, din cauza prețurilor foarte mari ale gazelor. Azomureș a declarat pentru 2024 afaceri de 1,57 miliarde lei și pierderi de 500 de milioane de lei. Combinatul are aproximativ 1.000 de angajați și înregistra la nivelul anului 2024 datorii de peste 1,2 miliarde de lei.

Romgaz a avut însă un an solid în 2025, cu o creștere semnificativă a afacerilor, până la peste 8 miliarde lei, cu un profit net impresionant, de peste 3,3 miliarde lei. Asta în condițiile în care Romgaz investește masiv în proiectul Neptun Deep, de unde primele molecule de gaz vor intra în circuitul economic începând cu primăvara anului 2027.

Conform acordului de asociere, Romgaz și OMV Petrom investesc 4 miliarde de euro în dezvoltarea proiectului de gaze offshore Neptun Deep. Profitul va fi însă pe măsură: peste 20 de miliarde de euro care vor ajunge doar la bugetul de stat al României.

Ilie Bolojan își dorește mai multe companii de stat ca Romgaz

Spectaculoasa tranzacție a Romgaz a fost anunțată și de către premierul demis Ilie Bolojan.



