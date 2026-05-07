Sir David Attenborough, unul dintre oamenii care au călătorit cel mai mult din istorie, împlineşte 100 de ani

Programul prezentat de el a devenit extrem de popular, iar succesul său nu numai că l-a transformat pe David Attenborough într-o figură recognoscibilă, dar a contribuit şi la extinderea ambiţiilor privind programele educaţionale ale BBC.

În 1952, a absolvit un program de formare la British Broadcasting Corporation (BBC) şi s-a alăturat echipei ca producător de televiziune. Împreună cu specialistul în reptile Jack Lester, în 1954, a creat serialul de televiziune "Zoo Quest", în care animale vii erau filmate în sălbăticie şi în grădini zoologice. În această perioadă, Attenborough şi-a dezvoltat stilul captivant şi personal care avea să-i devină semnătura distinctivă, marcat de o curiozitate evidentă, umor blând şi încântare, notează sursa citată.

A studiat geologia şi zoologia la Clare College, Cambridge, şi s-a implicat în societăţi ştiinţifice studenţeşti. A absolvit masteratul cu o diplomă "de război" în ştiinţe naturale (1947). După absolvire, a petrecut doi ani în Marina Regală şi apoi a început să lucreze la o editură educaţională în 1949.

David Attenborough s-a născut pe 8 mai 1926 în Isleworth, Londra. A crescut în Leicester, unde tatăl, Frederick Attenborough, era directorul universităţii locale. Familia locuia în campusul universitar, oferindu-le copiilor acces direct la mediul academic încă de la o vârstă fragedă. Copilăria sa a fost modelată de acest mediu, tânărul David a dezvoltat, astfel, un interes puternic pentru istoria naturală. Şi-a petrecut o mare parte din timp explorând domeniile universităţii şi colecţionând fosile, coji de ouă şi altele. La un moment dat, a vândut chiar nişte tritoni pe care îi capturase departamentului de zoologie al universităţii, aminteşte https://www.britannica.com/.

"Chiar acum ne confruntăm cu un dezastru provocat de om, la scară globală. Cea mai mare ameninţare a noastră de mii de ani: schimbările climatice. Dacă nu luăm măsuri, colapsul civilizaţiilor noastre şi dispariţia unei mari părţi din lumea naturală se află la orizont", a atras atenţia Sir David Attenborough în prelegerile sale.

Urmărindu-l pe Sir David Attenborough am fost martori la evoluţia filmului de istorie naturală, de la începuturile televiziunii alb-negru până la tehnologia inovatoare din spatele documentarelor "Planeta Pământ" şi "Planeta Albastră". Prin ochii lui, am putut simţi frumuseţea naturii pe care o avem şi responsabilitatea urgentă pe care o purtăm de a o proteja pentru generaţiile viitoare, evidenţiază documentarul "Inside the Life of Sir David Attenborough", publicat pe 17 aprile 2026 pe YouTube.

Incredibila călătorie a vieţii lui, de la un băiat care colecţiona fosile în Midlands, Anglia, până la rolul de mesager global pentru existenţa planetei noastre, este urmărită îndeaproape zilele acestea. Centenarul lui Sir David Attenborough va fi sărbătorit de BBC, timp de o săptămână, cu trei programe speciale, care includ emisiuni noi şi vechi susţinute de îndrăgitul prezentator.

În 1965, Attenborough a preluat conducerea celui de-al doilea canal nou creat al reţelei BBC, respectiv BBC 2. În această calitate, a contribuit la lansarea unei serii ambiţioase de programe, inclusiv producţia dramatică "The Forsyte Saga" şi serii cultural-educaţionale de referinţă precum "The Ascent of Man" de Jacob Bronowski şi "Civilisation" de Kenneth Clark. De asemenea, a introdus serialul de comedie "Monty Python's Flying Circus", evidenţiind dorinţa de a susţine programe neconvenţionale.

Attenborough a fost director de programe al BBC din 1968 până în 1972, dar a demisionat pentru a scrie şi a produce seriale de televiziune. Lucrând independent, a scris, dezvoltat şi narat o serie remarcabilă de documentare premiate despre antropologie şi istorie naturală, care au devenit cunoscute ca seria "Life". Începând cu "Life on Earth" (1979), aceste programe - "The Living Planet" (1984), "The Trials of Life" (1990), "Life in the Freezer" (1993), "The Private Life of Plants" (1995), "The Life of Birds" (1998), "The Life of Mammals" (2002-03), "Life in the Undergrowth" (2005) şi "Life in Cold Blood" (2008) - oferă o analiză din ce în ce mai cuprinzătoare a vieţii pe Pământ, urmărind evoluţia, comportamentul şi ecologia organismelor din aproape toate grupurile majore. Attenborough a fost naratorul, dar a şi apărut frecvent în faţa camerei, ghidând telespectatorii prin diverse medii şi contribuind la conturarea stilului vizual şi narativ distinctiv al seriei.

Producţiile din această serie s-au remarcat pentru tehnicile inovatoare de filmare, inclusiv cinematografia time-lapse pentru a surprinde creşterea plantelor, secvenţe slow-motion pentru a dezvălui mişcarea animalelor, macro cinematografia pentru detalii de aproape ale nevertebratelor şi ciupercilor, fotografie subacvatică pentru medii acvatice şi camere cu infraroşu şi lumină slabă pentru a documenta activitatea nocturnă. Producţiile au implicat adesea ani de filmare în numeroase ţări şi o gamă largă de medii - de la păduri tropicale şi oceane adânci până la regiuni polare şi deşerturi.

Attenborough a fost implicat îndeaproape în procesul de filmare şi a călătorit mult pentru a lucra cu echipele care au petrecut perioade lungi pe teren, pentru a surprinde organisme rare sau comportamente trecătoare. Aceste imagini captivante au fost susţinute de cercetări meticuloase şi de naraţiunea emoţionantă şi accesibilă a lui Attenborough. Seria "Life" a atras un public global estimat la peste 500 de milioane de telespectatori, arată https://www.britannica.com/.

Pe lângă seria "Life", Attenborough a contribuit la alte producţii majore, precum "Planeta Albastră" (2001), care explorează oceanele lumii, iar seria de referinţă "Planeta Pământ" (2006) i-a adus admiraţia publicului global, fiind urmată de "Planeta Pământ II" (2016). De asemenea, a prezentat "State of the Planet" (2000) şi "Are We Changing Planet Earth?" (2006). Ambele producţii tratează în detaliu problemele de mediu, cum ar fi încălzirea globală. Ulterior, a revenit ca narator al serialului "Planeta Albastră II" (2017), care evidenţiază pericolele poluării cu plastic pentru viaţa marină.

Sir David Attenborough a fost ulterior naratorul serialului "Our Planet", în opt părţi, care a debutat pe Netflix în 2019. În acelaşi an, BBC a difuzat documentarul său "Climate Change-The Facts".

Documentarul "David Attenborough: A Life on Our Planet" (2020) a fost descris ca o "declaraţie a sa de martor", reflectând atât asupra carierei sale, cât şi asupra crizei de mediu în continuă accelerare. A continuat să lucreze până la vârsta de 90 de ani, fiind naratorul unor producţii mai recente, precum "Planet Earth III" (2023), "Wild Isles" (2023) şi "Our Planet II" (2023) sau "Ocean with David Attenborough (2025).

În semn de recunoştinţă pentru contribuţiile sale în protejarea naturii, oamenii de ştiinţă au numit peste 50 de organisme în onoarea lui David Attenborough.

Îndrăgitul realizator îşi împarte acum numele cu o varietate de genuri şi specii vii sau dispărute din întreaga lume, inclusiv broaşte, plante carnivore, libelule, copaci şi plesiozauri masivi fosilizaţi.

Printre operele autobiografice ale lui Sir David Attenborough se numără "Life on Air: Memoirs of a Broadcaster" (2002), "Adventures of a Young Naturalist: The Zoo Quest Expeditions" (2017) şi "Journeys to the Other Side of the World: Further Adventures of a Young Naturalist" (2018).

A fost membru al Consiliului pentru Conservarea Naturii din guvernul britanic din 1973 până în 1982 şi a deţinut o serie de roluri importante în domeniul conservării şi culturii.

În secolul XXI, activitatea sa de activism a crescut pentru a include schimbările climatice ca o ameninţare majoră la adresa vieţii umane şi non-umane şi s-a adresat liderilor internaţionali la Conferinţa Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice (COP26 în 2021) şi la Forumul Economic Mondial pentru a îndemna la acţiuni decisive.

A primit numeroase premii şi distincţii, inclusiv opt premii BAFTA, un premiu Peabody (2014) şi trei premii Primetime Emmy pentru cel mai bun narator (2018, 2019, 2020). În 2025, a devenit cel mai vârstnic câştigător al unui premiu Daytime Emmy pentru documentarul "Secret Lives of Orangutans" (2024).

A fost înnobilat pentru prima dată în 1985 şi a primit distincţia de Cavaler în 2022. Alte distincţii includ alegerea sa ca membru al Societăţii Regale (1983), numirea în Ordinul de Merit (2005) şi premii precum Premiul Fundaţiei Perfect World (2018), Premiul Prinţesa de Asturias pentru Ştiinţe Sociale (2009), Premiul Indira Gandhi pentru Pace, Dezarmare şi Dezvoltare (2019) şi prestigiosul Premiu pentru întreaga carieră al Programului ONU pentru Mediu "Campionii Pământului" (2022).

În seria de programe BBC dedicate centenarului lui Sir David Attenborough, producţia "Making Life on Earth: Attenborough's Greatest Adventure" va prezenta culisele serialului său emblematic de pe BBC One. Postul public de televiziune britanic va acorda o atenţie specială documentarului "Life on Earth", care l-a urmărit pe Sir David în călătoriile sale în 40 de ţări pentru a filma 600 de specii. Telespectatorii îşi vor reaminti şi de provocările cu care s-au confruntat pe parcursul filmărilor şi cercetărilor, inclusiv o lovitură de stat în Comore sau faimoasa întâlnire a lui Sir David cu gorilele din Rwanda, anunţă https://www.bbc.com/.

Sir David va apărea şi într-un nou serial, "Secret Garden", în care va dezvălui lumile ascunse din grădinile Marii Britanii. Pe parcursul a cinci episoade filmate în Regatul Unit, serialul va surprinde bogata diversitate a vieţii din grădinile britanice, reflectând asupra modului în care populaţia îşi poate aduce contribuţia pentru a salva speciile aflate în dificultate.

BBC va redifuza episoade din serialele cele mai îndrăgite ale lui Sir David Attenborough, inclusiv "Planet Earth", "One Planet", "Blue Planet", "Frozen Planet", "Planet Earth" şi cel mai recent episod special al său, "Wild London", mai arată sursa citată.