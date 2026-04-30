O tânără de 19 ani a fost arestată pe aeroportul din Bangkok după ce vameșii au descoperit ce ascundea sub haine. FOTO

Animalele, evaluate la aproximativ 9.000 de dolari, erau destinate pieței negre din Asia, unde speciile rare sunt extrem de căutate, scrie The Star.
Suspiciunile autorităților au fost declanșate de comportamentul neobișnuit al tinerei de origine taiwaneză, chiar înainte de îmbarcarea într-un zbor spre Taipei. La controlul din terminalul aeroportului Suvarnabhumi, agenții au descoperit 29 de țestoase vii și una moartă, fixate de corpul acesteia în săculeți textili.
Potrivit anchetatorilor, suspecta a folosit bandă adezivă pentru a imobiliza animalele și a încerca să evite controalele. Broaștele țestoase, specie protejată prin convenții internaționale, au o valoare ridicată pe piața neagră, unde sunt vândute ca animale exotice de companie.
Tânăra a fost pusă sub acuzare pentru trafic ilegal de animale și eludarea controalelor vamale, iar autoritățile încearcă acum să afle dacă face parte dintr-o rețea mai amplă de contrabandă. Exemplarele salvate au fost preluate de specialiști pentru îngrijire și vor fi folosite ca probe în anchetă.
