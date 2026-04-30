O tânără de 19 ani a fost arestată pe aeroportul din Bangkok după ce vameșii au descoperit ce ascundea sub haine. FOTO

Animalele, evaluate la aproximativ 9.000 de dolari, erau destinate pieței negre din Asia, unde speciile rare sunt extrem de căutate, scrie The Star.

Suspiciunile autorităților au fost declanșate de comportamentul neobișnuit al tinerei de origine taiwaneză, chiar înainte de îmbarcarea într-un zbor spre Taipei. La controlul din terminalul aeroportului Suvarnabhumi, agenții au descoperit 29 de țestoase vii și una moartă, fixate de corpul acesteia în săculeți textili.