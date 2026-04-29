Descoperire surprinzătoare pe Aeroportul Otopeni. Ce ascundea în bagaje un cetăţean vietnamez | FOTO

Acesta încerca să le introducă ilegal în România, ascunse în cutii de dulciuri şi de electronice.
Potrivit Poliţiei de Frontieră, miercuri, în jurul orei 10.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă” s-a prezentat pentru a intra în ţară, cu o cursă din direcţia Vietnam, un bărbat, cetăţean vietnamez, în vârstă de 45 de ani.
După ce a efectuat formalităţile de frontieră şi a ridicat bagajele de cală, el s-a deplasat spre ieşire pe culoarul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat autorităţilor vamale.
„Acţionând în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra bagajelor de cală ale acestuia, în urma căruia au fost descoperite, nedeclarate, ascunse în cutii de dulciuri şi de electronice, o cantitate semnificativă de ţigări. În urma inventarierii au rezultat 678 de pachete cu ţigări (13.560 ţigarete), de provenienţă extra comunitară şi 1,9 kg de tutun vrac”, a arătat sursa citată.
Întreaga cantitatea de ţigări a fost reţinută de autoritatea vamală. În cauză, va fi sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru efectuarea de cercetări pentru contrabandă.
