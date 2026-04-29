Descoperire surprinzătoare pe Aeroportul Otopeni. Ce ascundea în bagaje un cetăţean vietnamez | FOTO

Aproximativ 700 de pachete cu ţigări şi două kilograme de tutun au fost găsite de autorităţile de frontieră de la Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” în bagajele de cală ale unui cetăţean vietnamez.

Acesta încerca să le introducă ilegal în România, ascunse în cutii de dulciuri şi de electronice.

Potrivit Poliţiei de Frontieră, miercuri, în jurul orei 10.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă” s-a prezentat pentru a intra în ţară, cu o cursă din direcţia Vietnam, un bărbat, cetăţean vietnamez, în vârstă de 45 de ani.

După ce a efectuat formalităţile de frontieră şi a ridicat bagajele de cală, el s-a deplasat spre ieşire pe culoarul verde, destinat persoanelor care nu au nimic de declarat autorităţilor vamale.

„Acţionând în baza analizei de risc, poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra bagajelor de cală ale acestuia, în urma căruia au fost descoperite, nedeclarate, ascunse în cutii de dulciuri şi de electronice, o cantitate semnificativă de ţigări. În urma inventarierii au rezultat 678 de pachete cu ţigări (13.560 ţigarete), de provenienţă extra comunitară şi 1,9 kg de tutun vrac”, a arătat sursa citată.

Întreaga cantitatea de ţigări a fost reţinută de autoritatea vamală. În cauză, va fi sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru efectuarea de cercetări pentru contrabandă.

Patru frați susțin că au fost abuzați sexual de Michael Jackson, pe când erau copii. Unde s-ar fi petrecut faptele

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Handbalistă fotomodel: CSM București a transferat una dintre cele mai frumoase jucătoare din Suedia
GALERIE FOTO | Handbalistă fotomodel: CSM București a transferat una dintre cele mai frumoase jucătoare din Suedia
Citește și...
Stiri externe
Comisie de investigare a privatizărilor din Ungaria, făcute după 1989. Ar urma să fie dezvăluiți beneficiarii jafului gratuit

Péter Magyar a anunțat că pe 22 octombrie, în ajunul aniversării a 70 de ani de la revoluția din 1956, dosarele agenților și benzile magnetice păstrate în Arhivele Istorice ale Serviciilor de Securitate ale Statului vor fi făcute publice.
Știri Actuale
România schimbă strategia pentru recuperarea tezaurului de la Moscova. Anunțul făcut de Mugur Isărescu

Banca Naţională a României (BNR) va înainta autorităţilor un memorandum prin care va propune o nouă strategie în abordarea problemei tezaurului nostru de la Moscova, a declarat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.
Stiri externe
Donald Trump: „Gata cu omul de treabă. Iranul nu e în stare să se adune. Ei nu ştiu cum să încheie un acord”

Iranienii „au interesul să devină inteligenți și repede!”, amenință miercuri președintele american Donald Trump pe platforma sa Truth Social, în contextul în care negocierile între Teheran și Washington sunt complet blocate.

Recomandări
Stiri Politice
Nicușor Dan insistă că nu va desemna un premier din partea AUR-PSD: ”Argumentele constituționale sunt de partea mea”

Președintele Nicușor Dan, aflat în Croația, unde a participat la summit-ul Inițiativei celor Trei Mări, a fost întrebat de jurnaliști dacă își menține intenția de a nu propune un eventual premier din partea PSD-AUR, dacă Guvernu, Bolojan va fi demis.

Stiri externe
Regele Charles și Trump, recital de glume. „Dacă nu erau SUA vorbeați germana” vs. „Dacă nu erau englezii vorbeați franceza”

Regele Charles și Donald Trump s-au întrecut în glume la dineul de stat de la Casa Albă. S-au abordat pe scurt subiecte precum războiul din Iran sau relația cu NATO, dar per total atmosfera a fost una festivă. 

Stiri externe
Două persoane înjunghiate în nordul Londrei. Victimele ar fi membri ai comunității evreiești

Două persoane au fost înjunghiate pe o stradă din nordul Londrei de către un bărbat care între timp a fost arestat. Primele informații indică faptul că victimele fac parte din comunitatea evreiască.

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Ilie Dumitrescu, uluit: ”Sunt forțe ale naturii pe faza ofensivă”

Sport

Dinamo încearcă să dea marea lovitură: ”A existat o discuție cu Andrei Nicolescu”