Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

El a făcut un tablou din piese LEGO reprezentând-o pe marea gimnastă.

Albert Oprea a făcut-o pe Nadia Comăneci, din piese de LEGO, el impresionând juriul format din Andra, Camern Tănase, Mihai Bobonete şi Andi Moisescu.

Acest tablou i-a adus calificarea în finală, dar şi propunerea juriului pentru premiul de populatitate.

Albert Oprea creează tablouri din piese LEGO, o pasiune pe care a descoperit-o în urmă cu patru ani.

Avea foarte multe piese, iar mama lui i-a spus că, dacă nu face ceva cu ele, vor fi aruncate.

Acela a fost momentul decisiv în care a început să construiască primul său tablou, fără să bănuiască faptul că va da naştere unei adevărate vocaţii, notează protv.ro.

Pe lângă pasiunea pentru arta LEGO, Albert Oprea ştie să cânte la pian, să rezolve cubul Rubik şi să facă rapid calcule matematice, notează protv.ro.

