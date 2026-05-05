El a câștigat premiul Gopo pentru rolul secundar din „Kontinental 25”, regizat de Radu Jude.

În cadrul unui interviu realizat de Amalia Enache la Gala Premiilor Gopo 2026, actorul a dezvăluit că are secvențe directe cu Leonardo DiCaprio, experiență pe care o descrie ca fiind una memorabilă.

Întrebat cum este celebrul actor american dincolo de camerele de filmat, Gabriel Spahiu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Leonardo DiCaprio.

„Este un tip foarte generos, foarte profesionist. Eu am fost extrem de emoționat, iar el m-a relaxat. Este profesionist, se gândește la film, nu la el, este super concentrat, muncește foarte mult. A crescut în ochii mei”, a spus Gabriel Spahiu.

„Martin Scorsese a ales niște actori să joace în cel mai nou film pe care îl regizează, alături de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence și mulți alții. Suntem și doi români, eu și Ilinca Manolache”, a mai spus Gabriel Spahiu.

În filmul "What Happens at Night", o dramă înfiorătoare, DiCaprio joacă rolul principal în film, alături de Jennifer Lawrence, partenera sa din "Don't Look Up".

Gabriel Spahiu, nominalizat la Gopo pentru rolurile din "Dracula" şi "Kontinental 25" de Radu Jude, este actor de film, teatru şi televiziune, născut la 21 martie 1968, în Bucureşti. A absolvit Matematica (Universitatea din Bucureşti), apoi Actorie la UNATC. Din 1998 e prezent constant în cinema şi TV, cu peste 200 de titluri în filmografie. Este lector universitar doctor la UNATC - Facultatea de Film, Departamentul Regie/ Producţie.

Gabriel Spahiu a colaborat de-a lungul carierei cu unii dintre cei mai importanţi regizori ai noului cinema românesc, printre care Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Radu Jude, Radu Muntean şi Gabriel Achim, fiind una dintre prezenţele recurente ale generaţiei care a definit stilul realist şi ironic al filmului românesc contemporan.

A jucat şi în seriale de succes precum "Umbre", "Ruxx" (HBO) sau "Comrade Detective" (Amazon Prime), confirmându-şi versatilitatea în producţii de televiziune şi streaming.