Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi, bărbatul în vârstă de 60 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară ca pasager într-un autocar.

„La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului figura o alertă Interpol, cu menţiunea 'căutat în vederea arestării', deoarece acesta este cercetat pentru săvârşirea a trei infracţiuni de omucidere, pe teritoriul Rusiei", precizează sursa citată.

Persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, în vederea luării măsurilor legale.