El a respins ideea că ar exista o penurie de combustibil pentru avioane în Europa.

Comisarul european pentru transport, Apostolos Tzitzikostas, a declarat pentru Financial Times că anulările generate de costul combustibilului nu sunt considerate „circumstanțe extraordinare”, ceea ce înseamnă că pasagerii trebuie în continuare compensați. El a subliniat că prețul în creștere al kerosenului face parte din costurile normale ale industriei aviatice.

Oficialul grec a susținut, de asemenea, că Europa „poate susține aprovizionarea cu combustibil pentru avioane pentru o perioadă lungă”, în ciuda avertismentelor venite din partea Agenției Internaționale pentru Energie și a altor oficiali europeni privind posibile lipsuri.

„Prețul combustibilului pentru avioane este motivul pentru care avem anulări de zboruri, dar dacă acestea sunt anulate fără circumstanțe extraordinare — iar prețurile nu sunt circumstanțe extraordinare — companiile vor trebui să despăgubească pasagerii”, a spus el.

Tzitzikostas a adăugat că unele companii aeriene anulează zboruri care „nu mai au sens financiar”, iar odată cu dublarea prețurilor combustibilului, multe rute „nu mai au deloc sens economic”.

Milioane e locuri anulate în mai

Mai multe companii aeriene au redus aproximativ 2 milioane de locuri din programul de zboruri pentru luna mai în ultimele două săptămâni. Directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, avertizase luna trecută că Europa ar mai avea doar șase săptămâni de rezerve de combustibil, iar comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a ridicat și el probleme privind o posibilă criză de aprovizionare.

Tzitzikostas a recunoscut că „situația este tensionată”, dar a spus că nu se află „pe altă planetă”, susținând că regulile UE sunt suficient de flexibile pentru a face față situației actuale.

Ghiduri noi pentru companiile aeriene

Comisia Europeană ar urma să publice noi ghiduri pentru companiile aeriene și pasageri, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Documentul ar clarifica regulile existente, fără a introduce noi excepții pentru industrie.

Oficialul a mai precizat că Europa are încă rezerve de urgență și mecanisme de monitorizare și coordonare a distribuției combustibilului între statele membre, pentru a evita o criză.

Companiile aeriene vor fi reamintite că pot utiliza combustibil de tip Jet A, folosit în special în SUA, pentru a reduce dependența de aprovizionarea din zona Golfului.

De asemenea, regulile privind folosirea sloturilor de decolare și aterizare vor rămâne în vigoare, ceea ce înseamnă că operatorii care anulează zboruri din motive economice riscă să piardă aceste drepturi.

Tzitzikostas a spus că se așteaptă ca impactul asupra turismului european să fie limitat, deoarece scăderea fluxului de turiști din Orientul Mijlociu ar putea fi compensată de turismul intern european, în special în țările din sudul Europei, foarte căutate în sezonul de vară.