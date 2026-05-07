Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1 transmis joi AGERPRES, această etapă include elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru reabilitarea termică, pregătirea proiectelor necesare pentru creşterea eficienţei energetice şi fundamentarea soluţiilor tehnice pentru fiecare imobil inclus în program.

Valoarea totală estimată este de 73.207.419,80 de lei fără TVA, astfel: lot 1 - aproximativ 198 de blocuri - 38.189.264,20 de lei şi lot 2 - circa 210 blocuri - 35.018.155,60 de lei.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 8 iunie.

Pe tot parcursul programului se vor primi contracte de mandat de la noi asociaţii de proprietari, care vor fi incluse în procedura de reabilitare. Astfel, numărul final de blocuri cuprinse în program poate fi semnificativ mai mare faţă de numărul estimat prin procedură, în limitele acordului-cadru, a explicat administraţia locală.

După finalizarea proiectării, documentaţiile tehnico-economice vor fi supuse aprobării în Consiliul local, urmând să fie demarată procedura pentru execuţia lucrărilor.