La scurt timp după o alertă privind rachetele iraniene, două explozii foarte puternice au zguduit cerul Ierusalimului, urmate de un impact puternic la sol.

Chiar în interiorul zidurilor otomane, proiectilul a căzut în cartierul evreiesc, la doar câteva sute de metri de Esplanada Moscheilor şi de Moscheea Al-Aqsa, al treilea loc sfânt al islamului, dar şi de Kotel (Zidul Plângerii), cel mai sacru loc unde evreii au voie să se roage, şi de Bazilica Sfântului Mormânt pentru creştini. Imaginile AFP arată o stradă distrusă şi acoperită de moloz, lângă o parcare şi lângă „Sephardic House Hotel”.

„Ceea ce vedeţi aici este rezultatul atacurilor cu rachete iraniene. Oraşul Vechi din Ierusalim, chiar lângă Muntele Templului (numele pe care evreii îl dau Esplanadei Moscheilor, construită pe ruinele Templului evreiesc distrus în secolul I, n.r.), a fost lovit de fragmente de rachete iraniene”, a denunţat armata într-un comunicat publicat pe X.

„Regimul iranian dovedeşte încă o dată că trage fără discriminare – fie că este vorba de zone civile sau de locuri sacre – cu intenţia de a distruge statul Israel”, a acuzat armata.

Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a denunţat pe X „«cadoul» iranian pentru Eid al-Fitr (sărbătoarea Fitr, care marchează sfârşitul Ramadanului, celebrată vineri): rachete asupra (moscheii) Al-Aqsa”.

„Atacul iranian împotriva locurilor sfinte pentru cele trei religii dezvăluie nebunia regimului iranian, care pretinde că este religios”, a spus Saar.

La scurt timp, zona a fost izolată de soldaţi şi poliţişti israelieni.

„Este periculos aici”, a spus un poliţist unei jurnaliste AFP, în timp ce ambulanţele se îndreptau în viteză spre locul incidentului.

„Nu este vorba de un impact direct, ci de şrapnel”, a afirmat o poliţistă.

„Eram înăuntru, am auzit o explozie uriaşă, am crezut că a explodat casa, eram îngroziţi”, a povestit o femeie din cartier, Devorah Abramson, în vârstă de 48 de ani.

Într-un comunicat, poliţia a declarat că „intervine în prezent pentru a izola o zonă şi a se ocupa de un dispozitiv exploziv căzut în oraşul Ierusalim”.

„Potrivit autorităţilor medicale, o persoană a fost uşor rănită şi a fost evacuată de la faţa locului în urma undei de şoc”, a indicat poliţia.

Alerte privind lansarea de rachete iraniene s-au succedat într-un ritm susţinut pe tot parcursul zilei de vineri, în special în centrul Israelului, în regiunea Tel Aviv şi în cea a Ierusalimului.

Cel puţin două persoane au fost rănite în apropiere de Tel Aviv, potrivit serviciilor de urgenţă, în timp ce mass-media a difuzat imagini cu zonele de impact din zone locuite, în special cu o locuinţă în flăcări în localitatea Rehovot, din sudul Tel Avivului.