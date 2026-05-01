Potrivit oficialilor ISU, muniţia a fost găsită de proprietar în timp ce săpa în curte.

Acesta a realizat pericolul şi a sunat după ajutor.

„La faţa locului s-a deplasat, în cel mai scurt timp, echipa pirotehnică a ISU Botoşani. Pirotehnicienii au stabilit că este vorba despre un proiectil exploziv, calibrul 75 mm, aflat în perfectă stare de funcţionare", precizează ISU Botoşani.

Proiectilul a fost ridicat, transportat şi depozitat în siguranţă în poligonul militar de la Copălău, urmând să fie distrus.