I-a convins pe cei doi soți că are puteri supranaturale și că îi poate scuti de o mulțime de probleme, dacă e bine plătit.

Individul i-ar fi cunoscut pe cei doi soți în 2020, în preajma Mitropoliei din Iași, și a bănuit, după îmbrăcăminte și felul de a vorbi, că oamenii sunt credincioși. I-a abordat și, după ce a stat mai mult de vorbă cu ei, le-a spus că poate face diverse "ritualuri" și "sacrificii" pentru a-i proteja de tot ce e rău.

Individul, care acum are 40 de ani, le-ar fi cerut sume importante de bani, în mai multe tranșe. S-a ajuns, până în vara anului 2024, la un prejudiciu total de peste 440 de mii de lei.

Escrocul le spunea celor doi soți că sunt în pericol să se îmbolnăvească grav, atât ei cât și fiul lor sau alte rude, că sunt posedați de demoni și ca să scape, trebuie să se conecteze, cu ajutorul lui, la o entitate, denumită „Bau", care le-ar fi prezis viitorul.

În final, cei doi soți și-au dat seama că sunt victimele unei înșelăciuni și au anunțat Poliția. Prejudiciul, însă, nu a fost recuperat, nici măcar parțial, spun anchetatorii.

Cazul a ajuns acum în instanță. Dacă se va dovedi vinovat, bărbatul riscă între 1 și 5 ani de închisoare.