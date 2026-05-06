Conform unui comunicat transmis, miercuri, de unitatea de Parchet, în perioada ianuarie 2021 - mai 2024, inculpatul a indus şi menţinut în eroare persoana vătămată, prin aceea că i-a relatat că se poate conecta la mai multe entităţi ezoterice, printre care şi entitatea denumită de acesta "Bau" care are presupuse puteri vindecătoare, primind în schimb suma totală de 442.833 lei (echivalentul a 84.151 euro).

„Astfel, în cursul anului 2020, inculpatul a indus şi menţinut în eroare persoana vătămată cu privire la faptul că s-a conectat la presupusa entitatea 'Bau', iar aceasta i-a transmis că tatăl persoanei vătămate se va îmbolnăvi, iar pentru îmbunătăţirea stării de sănătate trebuie făcute mai multe 'sacrificii', determinând-o să trimită, în mai multe tranşe, suma totală de 180.862 lei”, spun anchetatorii.

De asemenea, în cursul anului 2022, inculpatul a pretins din nou că s-a conectat la entitatea "Bau", iar aceasta i-ar fi transmis că soţia persoanei vătămate este acaparată de un spirit (demon), iar pentru a scăpa de acesta, trebuie făcute mai multe "sacrificii".

Alte scenarii invocate pentru a obține bani

În acest context, persoana în cauză a fost determinată să trimită, în mai multe tranşe, suma totală de 165.382 lei.

„În cursul anului 2023, inculpatul a indus şi menţinut în eroare persoana vătămată cu privire la faptul că s-a conectat la presupusa entitatea 'Bau', iar aceasta i-a transmis că fiul persoanei vătămate se va îmbolnăvi din cauza supranaturale, întrucât este fragil şi are o pată de întuneric, iar pentru a fi bine, trebuie făcute mai multe 'sacrificii', determinând-o să trimită, în mai multe tranşe, suma totală de 49.189 lei. În cursul anului 2024, inculpatul a indus şi menţinut în eroare persoana vătămată cu privire la faptul că s-a conectat la presupusa entitatea 'Bau', iar aceasta i-a transmis că persoana vătămată se va îmbolnăvi, iar la data de 15.06.2024 va începe o cumpănă în viaţa acestuia, cu şanse mari de mortalitate, iar pentru a fi bine, trebuie făcute mai multe 'sacrificii', determinând-o să trimită, în mai multe tranşe, suma totală de 47.400 lei”, mai arată comunicatul menţionat.