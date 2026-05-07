După ce a mers joi dimineață la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele Nicușor Dan, pentru formarea noului guvern, Kelemen Hunor a oferit un interviu pentru Știrile ProTV.

Liderul UDMR spune că principala variantă este refacerea fostei coaliții, cu un premier agreat și de PNL și de PSD.

Kelemen Hunor: „Trebui găsit acel om care știe să gestioneze crize politice, ori lipsa de încredere, trebuie gestionată criză guvernamentală. Eu nu cred că România nu are un om care are această capacitate”.

Ați putea fi dumneavoastră?

Kelemen Hunor: „Nu. Deci nu. Totuși suntem în România, trăim în România. Haideți să nu uităm acest lucru. Nu am nume, prenume. Eu spun cum ar trebui să arate un om care gestionează această criză. Tehnocrat, omul care știe meseria asta. Poate să fie și om politic, poate să și fie și un om care nu este angajat, dar trebuie să știe meseria, meseria asta de a gestiona o criză politică și guvernamentală. Tehnocrat nu înseamnă că nu ești afiliat politic sau nu ai carnet de membru de partid. Cel puțin așa cum înțeleg eu cuvântul tehnocrat, că nu ești angajat politic în acest moment. Da, ok, nu e o problemă, dar fiecare o mare opțiuni politice și valori politice, să nu fie din PSD și nici din PNL”.

N-ați avut nicio discuție referitor la o persoană?

Kelemen Hunor: „Nu, nu am avut nicio discuție referitor la persoană, nume, prenume. Premierul nominalizat va avea un termen de 10 zile până când se prezintă în Parlament. Dar nici nu pot să tragi de timp foarte, foarte mult. Unii spun că ar fi logic, domnule, PSD-ul a dărâmat guvernul, PSD-ul să încerce formarea unui guvern și asta este o logică foarte simplă și până la urmă corectă. Dar nu e treaba mea să nominalizez premier, nu e treaba mea să încurc mai mult decât e încurcată toată povestea asta. Deci, în principiu, UDMR ar accepta orice variantă de premier, dacă este acceptată și de PSD și PNL”.

Credeți că în momentul acesta singurul care are o soluție este președintele?

Kelemen Hunor: „Fără partide n-are cum să găsească o soluție. Dar sigur, în acest moment, conform constituției, el trebuie să gestioneze aceste discuții și trebuie să ajungă la o soluție cu partidele. Dar fără partide,p reședintele nu e magician. Deci, fără partide, n-are ce soluție să propună. De aceea e important să existe aceste discuții în aceste zile, sincere, informale, formale”.