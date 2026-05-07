Trei persoane – un cuplu olandez şi un cetăţean german – au murit în urma epidemiei de pe nava MV Hondius. Opt persoane, printre care un cetăţean elveţian, sunt suspectate că au contractat virusul, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Guvernul olandez a declarat că 40 de pasageri au debarcat de pe navă pe insula Sfânta Elena, unde nava a făcut o escală în drumul său spre Capul Verde – înainte ca epidemia să fie semnalată.

Urmărirea contactelor

Locul unde se află mulţi dintre aceşti pasageri este încă necunoscut.

Una dintre persoanele care au debarcat a fost soţia olandezului care a murit la bordul navei pe 11 aprilie. Ea s-a îmbolnăvit la rândul ei şi a decedat înainte de a ajunge în Olanda. Compania aeriană olandeză KLM a declarat miercuri că a dat jos femeia dintr-un avion, la Johannesburg, pe 25 aprilie, din cauza stării sale de sănătate în deteriorare. Totuşi, potrivit postului de televiziune RTL, o stewardesă KLM care a intrat în contact cu ea a fost internată într-un spital din Amsterdam după ce a prezentat posibile simptome ale unei infecţii cu hantavirus.

Ministerul Sănătăţii din Olanda nu a menţionat profesia acesteia sau cu cine ar fi putut intra în contact, dar a confirmat că o femeie olandeză a fost internată în spital şi va fi testată pentru a se stabili dacă este infectată cu hantavirus. Un purtător de cuvânt al companiei KLM a declarat că nu poate „discuta cazuri individuale” din motive de confidenţialitate.

Contagiunea necesită un contact foarte strâns

Virusul descoperit la victime a fost confirmat ca fiind tulpina andină, care se poate răspândi între oameni prin contact foarte strâns. Experţii au subliniat că transmiterea este foarte rară şi necesită un contact foarte strâns, dar focarul a pus autorităţile sanitare în stare de alertă maximă.

Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite a declarat că monitorizează îndeaproape situaţia călătorilor americani aflaţi la bordul navei, adăugând că riscul pentru publicul american era extrem de scăzut la momentul respectiv.

Un cetăţean francez a intrat în contact cu o persoană care s-a îmbolnăvit, dar care nu prezenta simptome în acel moment, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot.

Ministerul Sănătăţii din Argentina a anunţat că va efectua capturarea şi analiza rozătoarelor în oraşul Ushuaia, din sudul ţării, punctul de plecare al navei de croazieră.

Nava se îndreaptă spre Tenerife

Nava MV Hondius, cu aproape 150 de persoane la bord, se îndrepta spre Spania miercuri seara şi este de aşteptat să acosteze duminică în Tenerife, în Insulele Canare, a declarat Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC).

Nimeni de pe navă nu prezintă încă simptome de hantavirus, a declarat ECDC, care are reprezentanţi în echipa medicală de la bordul navei Hondius şi lucrează împreună cu autorităţile spaniole pentru a finaliza un protocol de debarcare.

Odată ajunşi în Tenerife, dacă sunt încă sănătoşi, toţi cetăţenii străini vor fi repatriaţi în ţările lor, în timp ce 14 pasageri spanioli vor fi plasaţi în carantină într-un spital militar din Madrid.

Trei pacienţi au fost evacuaţi de pe navă miercuri. Unul dintre ei a fost internat într-un spital din Ţările de Jos, în timp ce altul a fost transferat în Germania pentru îngrijiri medicale.

Avionul care transporta al treilea pacient a aterizat în Ţările de Jos joi dimineaţă, după ce a suferit o întârziere din cauza unei probleme cu sistemul de susţinere a vieţii pacientului.