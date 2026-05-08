În ultimele 24 de ore au fost raportate multe asemenea mesaje care aparent ar fi trimise de pe site-ul Ghişeul.ro.

Autoritățile avertizează că este un atac prin care hackerii încearcă să vă fure datele bancare și recomandă verificarea informațiilor despre amenzi doar prin canalele oficiale.

În ultimele zile, la Directoratul Național de Securitate Cibernetică au fost raportate zeci de tentative de fraudă privind plata unor amenzi de circulație.

Cum funcționează metoda și ce i se cere utilizatorului?

Inițial victima primește un SMS care pare trimis de Ghişeul.ro. În mesaj scrie că există o amendă neplătită și apare un link de plată. Dacă utilizatorul accesează link-ul, se deschide un site clonat. Aici, i se solicită introducerea numărului de înmatriculare al mașinii, chipurile pentru a „verifica amenda”. Apoi pagina afișează automat o presupusă amendă, de doar 150 de lei.

Escrocii aleg în mod intenționat sume mici pentru ca victima să plătească rapid fără să verifice. Oficialii avertizează că nu trimit astfel de mesaje.

Andrei Niculae, vicepreședintele Autorității pentru Digitalizarea României: „Cetățenii care folosesc platforma, pot plăti amenzi, pot plăti taxe și impozite, pot accesa o serie de servicii publice electronic, se poate face... Dar noi nu dăm sms, nu dăm mail-uri pentru a îndemna oamenii să facă această chestiune. Dacă primiți o amendă nu vă vom anunța noi.”

În afară de informaţiile bancare, atacatorii încearcă să obţină și alte date stocate pe telefon, precum fotografii sau parole.

Tânără: „Bunică-mea primește tot felul de din astea. I-am spus nu le băga în seamă că n u ai tu treabă cu ele. A primit și i-a oprit contul.”

Mădălina Petrea - Reprezentant firmă de Securitate Cibernetică: „Primele semne la care trebuie să ne uităm întotdeauna. - site-ul dacă este scris corect, uneori este cu o literă în plus sau în minus. Urgența aceasta este tot timpul un semnal de alarmă. În cazul în care, totuși vă dați seama mult prea târziu că ați introdus datele într-un site eronat sau ați dat click unde nu trebuia întotdeauna contactați banca, în primul rând să anuleze orice fel de tranzacții sau cardul dumneavoastră”.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a lansat recent platforma numită „DNSC Blacklist", unde utilizatorii pot verifica dacă un link este periculos. Platforma include și o listă actualizată constant cu site-uri raportate ca fiind frauduloase.