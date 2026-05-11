Obiectivul declarat al schimbării este acela de a aduce la Bran mai mulți vizitatori din vestul Europei și din Statele Unite. Moștenitorii principesei Ileana păstrează însă dreptul de proprietate asupra faimosului castel.

Compania de administrare a domeniului Bran este deținută acum, în proporție de 80%, de o firmă recent înființată, controlată de omul de afaceri Joel Weinshanker. Detaliile tranzacției nu au fost făcute publice, însă un comunicat al companiei precizează că americanul se alătură familiei Habsburg, „în calitate de partener strategic, cu scopul de a consolida poziția castelului ca destinație internațională de prim rang.”

Joel Weinshanker este cunoscut pentru modul în care a transformat reședința lui Elvis Presley în obiectiv turistic.

Cu peste 500.000 de vizitatori anual, Graceland a fost desemnat Monument Istoric Național al Statelor Unite. Cel mai ieftin bilet de intrare aici costă peste 50 de dolari, iar un tur complet ajunge la 260 de dolari. Compania care administrează domeniul nu și-a publicat veniturile, dar susține că impactul fanilor lui Elvis Presley în economia orașului Memphis se ridică la 150 de milioane de dolari pe an.

Corespondent PROTV: „Să comparăm. Castelul Bran are un număr dublu de vizitatori față de Graceland. În 2024 a adus încasări de circa 12 milioane de euro și un profit de 6 milioane de euro. Nimeni nu a putut estima însă câți bani cheltuiesc în total, la Bran, turiștii dornici să vadă așa-numita reședință a lui Dracula."

Compania de administrare a domeniului Bran spune că obiectivul cooptării partenerului american este aducerea mai multor turiști în zonă. În special din Europa de Vest și din Statele Unite. Însă chiar vizitatorii atrag atenția asupra unor limite.

Bărbat: „Presupun că ar putea aduce și prea mult turism, ceea ce ar putea diminua o parte din cultura țării. Așa că sper ca totul să fie făcut cu respect."

Moștenitorii principesei Ileana a României au redobândit castelul Bran în 2006 și l-au preluat în administrare 3 ani mai târziu. La acel moment, Dominic de Habsburg dorea ca monumentul să fie dedicat memoriei mamei și bunicii sale.

Dominic Lothringen Habsburg, coproprietar al Castelului Bran: „Tendința este să mergem spre modernizare sau să copiem ceea ce se întâmplă în alte țări, iar acest lucru este contraproductiv. Două femei minunate, Regina Maria și cea care a fost mama mea, principesa Ileana, și-au iubit țara foarte profund și mi-aș dori ca el să rămână un monument pentru ele."

Dominic de Habsburg deține acum mai puțin de 7% din firma care administrează castelul și niciuna dintre rudele sale nu are mai mult de 3%.