După moartea unui bărbat într-un accident rutier, familia acestuia a apelat la o echipă specializată în inteligență artificială pentru a crea o versiune digitală a lui, destinată propriei mame, care nu știe nici astăzi că fiul ei a murit.

Femeia, care suferă de afecțiuni cardiace, a fost protejată de familie de vestea tragică. În schimb, rudele au decis să creeze un „geamăn digital” al bărbatului, capabil să converseze cu ea prin apeluri video.

Proiectul a fost realizat de o echipă condusă de Zhang Zewei, după ce familia i-a oferit fotografii, videoclipuri și înregistrări audio ale bărbatului decedat.

Inteligența artificială îi imită perfect vocea și gesturile

Potrivit publicației Litchi News, avatarul digital nu doar că seamănă perfect cu bărbatul mort, ci îi reproduce și gesturile obișnuite, inclusiv modul în care se apleca în față atunci când vorbea.

„Fiul virtual” discută zilnic cu mama sa, care îl sfătuiește să mănânce bine, să se îmbrace gros și să fie atent atunci când pleacă de acasă.

Într-una dintre conversații, femeia i-a spus: „Ar trebui să mă suni mai des, ca să știu dacă o duci bine în acel alt oraș. Mi-e atât de dor de tine. Îmi pare atât de rău că nu te pot vedea în persoană.”

Răspunsul avatarului creat cu inteligență artificială a impresionat puternic internauții: „Bine, mamă. Dar sunt prea ocupat. Nu pot vorbi mult timp cu tine. Ai grijă de tine. Când voi câștiga suficienți bani, mă voi întoarce acasă să-mi îndeplinesc datoria de fiu.”

Mama nu știe nici acum că fiul ei a murit

Până în prezent, femeia nu a aflat adevărul despre moartea fiului ei. Familia a ales să continue conversațiile virtuale pentru a-i proteja sănătatea și starea emoțională.

Povestea a devenit virală în China și a împărțit opinia publică.

„Este foarte emoționant. Fiul AI este o minciună blândă”, a comentat un utilizator.

„Ce invenție importantă. Aș vrea să-mi readuc tatăl la viață”, a scris altcineva.

Au existat însă și reacții critice.

„Nu sunt de acord cu această familie. Mama a fost mințită mult timp. Mă tem că, atunci când va afla adevărul, va suferi și mai mult”, a comentat un alt internaut.

Zhang Zewei, care oferă astfel de servicii de trei ani, spune că scopul proiectelor sale este unul profund uman.

„Ceea ce facem noi este să-i alinăm pe cei rămași în viață”, a declarat acesta.