În plus, din decembrie, textele, imaginile sau videoclipurile create cu ajutorul unor platforme precum ChatGPT sau Gemini vor trebui marcate ca fiind generate de inteligența artificială.

Corespondent ȘtirileProTV: Nouă ore au durat negocierile dintre Consiliu, adică miniștrii statelor membre, și Parlamentul European. La final, legislația privind inteligența artificială a fost simplificată, pentru a reduce povara birocratică pentru companii.

Au fost introduse însă și prevederi noi. Cea mai importantă este interzicerea pe piața Uniunii Europene a aplicațiilor care, cu doar câteva clickuri, pot manipula imagini cu femei și copii pentru a crea materiale pornografice. Sunt instrumente care pot "dezbrăca" digital o persoană sau pot crea imagini intime false cu persoane reale, identificabile. Interdicția intră în vigoare în decembrie.

Măsura vine pe fondul anchetei deschise de Comisia Europeană asupra platformei lui Elon Musk, după scandalurile legate de generarea de deepfake-uri sexuale cu ajutorul inteligenței artificiale.

Din decembrie, apar obligatii si pentru furnizorii de sisteme de inteligență artificială. Noile reguli europene prevăd ca imaginile, videoclipurile, textele sau fișierele audio create cu ajutorul inteligenței artificiale să poată fi identificate printr-un marcaj special, numit watermark.

Asta înseamnă că, dacă un utilizator generează conținut cu instrumente precum ChatGPT, Gemini sau alte platforme de inteligență artificială, materialul ar trebui să conțină un semnal care arată că a fost creat de o masinarie. Marcajul poate fi vizibil sau ascuns în fișier, astfel încât platformele și autoritățile să poată detecta mai ușor conținutul fals sau manipulat. Companiile care nu respectă noile reguli europene privind inteligența artificială riscă amenzi, de până la 35 de milioane de euro sau 7% din cifra de afaceri globală anuală.