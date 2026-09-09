Preşedintele american a decis în mod unilateral, la sfârşitul lunii august, să schimbe numele lacului Ontario, situat la graniţa dintre Statele Unite şi Canada, în "Lacul Americii", şi a sugerat, de asemenea, duminică, să redenumească statul New Mexico în New America ("Noua Americă"), scrie Agerpres.

La începutul celui de-al doilea mandat, Trump a dispus, de asemenea, schimbarea denumirii Golfului Mexic în "Golful Americii".

Pentru a se conforma acestor decizii, atât Apple, cât şi Google au modificat denumirea acestor întinderi de apă pe hărţile lor destinate utilizatorilor americani.

Acest lucru a stârnit ironia creatorilor serialului american, Trey Parker şi Matt Stone. "Inspiraţi de curajul şi de patriotismul celor de la Apple şi de la Google, schimbăm numele 'South Park' în 'SOUTH AMERICA'", se arată într-un mesaj postat pe contul oficial al serialului de pe reţeaua socială X.

Cei doi creatori şi-au criticat, de asemenea, distribuitorul, Paramount, care aparţine în prezent companiei Skydance, condusă de David Ellison. "Dorim să mulţumim în mod special companiei-mamă Paramount - o capitulare în faţa Skydance", se precizează în postare.

Familia Ellison, care deţine conglomeratul Paramount Skydance, este apropiată de Donald Trump.

Acţiunea din "South Park" se desfăşoară într-un orăşel american, serialul fiind cunoscut pentru limbajul direct şi satira pe teme sociale.

De la revenirea sa la Casa Albă, "South Park" îl parodiază fără încetare Donald Trump, pe care îl înfăţişează, printre altele, ca având o relaţie cu Satana, notează AFP.