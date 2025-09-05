Vestea polițiștilor din Vâlcea înainte de prima zi de școală. Noul an începe cu patrule în plus pentru siguranța elevilor

Poliţiştii vor fi mult mai prezenţi în preajma unităţilor de învăţământ din judeţul Vâlcea în noul an şcolar, pentru a consolida un mediu educaţional sigur, a declarat, vineri, inspectorul-şef al IPJ, comisar-şef Puiu Dorel Călinescu.

Acesta a precizat că infracţionalitatea în şcolile din judeţ a scăzut în anul şcolar trecut cu aproximativ 21% faţă de anul anterior, de la 92 de cazuri la 72, obiectivul fiind ca şi anul acesta să se menţină acest trend pozitiv, iar pe lângă desemnarea unui poliţist responsabil în fiecare dintre unităţile de învăţământ din judeţ, s-a dispus şi intensificarea acţiunilor de patrulare în jurul acestora.

„Vom intensifica activităţile de patrulare în zona unităţilor de învăţământ, vom desfăşura şi activităţi specifice, împreună cu colegii cu atribuţii, acolo unde există date că s-ar consuma substanţe interzise (...) Unităţile de învăţământ sunt incluse în itinerariile de patrulare ale patrulelor noastre şi, în funcţie de specific, patrularea se va face atât pedestru, cât şi cu autospeciala", a spus şeful Poliţiei Vâlcea, într-o conferinţă de presă pe care a susţinut-o împreună cu conducerile Jandarmeriei şi Inspectoratului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe tema măsurilor de siguranţă adoptate pentru începerea noului an şcolar.

Atenție sporită în mediul rural

El a adăugat că poliţiştii vor acorda o atenţie sporită unităţilor din mediul rural, unde de altfel sunt şi cele mai multe dintre instituţiile şcolare care nu dispun în prezent de niciun fel de sistem de securitate, plus că în aceste zone nu sunt nici posturi de jandarmi.

„În urma verificărilor efectuate de către poliţiştii de la ordine publică, a rezultat faptul că 22 de unităţi de învăţământ nu dispun de niciun astfel de sistem, comparativ cu începutul anului şcolar anterior, când existau 37 de unităţi. Dintre cele 22 de unităţi de învăţământ, şapte sunt în mediul urban şi 15 în mediul rural, respectiv 17 grădiniţe şi cinci şcoli primare şi gimnaziale. La aceste 22 de unităţi de învăţământ se mai adaugă un număr de 22 de unităţi de învăţământ care nu dispun de sisteme de supraveghere video. Mai sunt situaţii când gardul poate este degradat sau lipseşte pe o porţiune, dar să lipsească în totalitate nu există situaţii", a menţionat şefa Biroului Siguranţă Şcolară, Andra Lungoci.

Din cele 386 de unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ, poliţiştii vâlceni au în pază 339, restul fiind în responsabilitatea Jandarmeriei (12 unităţi) şi Poliţiei Locale Râmnicu Vâlcea (35).

