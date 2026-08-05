La faţa locului s-a deplasat o echipă de negociatori din cadrul SAS, iar copilul a fost salvat şi este în siguranţă, scrie Agerpres.

"Minorul a fost preluat în siguranţă de poliţişti şi se află în custodia acestora, fără a prezenta leziuni. Pericolul imediat a fost înlăturat", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara.

Potrivit primelor informaţii, bărbatul a fost imobilizat.

În prezent poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale care se impun într-o asemenea situaţie.