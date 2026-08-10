Medicii au fost nevoiți să recurgă la amputare, după ce au chemat în sala de operație o echipă de descarcerare de la ISU. Cei de la Protecția Copilului vor face verificări, după externarea celui mic.

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Băiețelul de doi ani din județul Mureș era cu mama și bunica lui acasă. Femeile tocau în bucătărie carne pentru sarmale, la un aparat electric, iar într-un moment de neatenție, spun rudele, copilul și-a prins mâna în mașină.

Bunica: „Copilul a strigat <<mama>>. Deja mâna lui a fost în mașina de tocat. Eu am tras afară din priză.”

Pentru că nu i-au putut desprinde mâna, bunica și mama copilului l-au luat pe cel mic în brațe, cu aparatul de tocat cu tot, și au fugit la spitalul din Reghin.

De aici băiețelul a fost transferat la spitalul județean de urgență Mureș, pentru intervenția chirurgicală.

Medicii au cerut ajutorul echipei de descarcerare

Doctorii au fost nevoiți să ceară sprijinul unei echipe de descarcerare de la ISU. Din păcate, mâna celui mic a fost zdrobită și a trebuit amputată.

Mariana Negoiță, purtător de cuvânt SCJU Târgu Mureș: „Din cauza leziunilor severe produse, intervenția chirurgicală a impus amputarea mâinii. În prezent pacientul este stabil hemodinamic și respirator.”

Cei de la Protecția Copilului vor face verificări în familie, după externarea băiețelului.

Doru Constantin, purtător de cuvânt DGASPC Mureș: „Mama este internată împreună cu copilul. Încă nu a fost externat, dar imediat ce va fi ne vom deplasa acolo. O evaluare, o anchetă socială, să vedem cât de mult a contat și nesupravegherea copilului.”

Copilul va avea nevoie de mai multe zile de spitalizare, spun medicii.