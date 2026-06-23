Bărbatul a susținut că a fost victima unei răpiri, însă anchetatorii au concluzionat că și-a înscenat atacul, relatează LadBible.

Vanderley dos Santos Gomes, fost asistent administrativ la Universitatea Federală Reconcavo da Bahia, a intrat în atenția autorităților după ce a încheiat patru polițe de asigurare costisitoare într-un interval de doar câteva săptămâni, deși veniturile sale nu justificau astfel de contracte.

Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie - iulie 2019, Gomes a semnat patru polițe care i-ar fi garantat o sumă uriașă în cazul în care ar fi devenit invalid permanent.

La doar trei săptămâni după încheierea asigurărilor, bărbatul a fost găsit grav rănit într-o zonă rurală din apropierea localității Mercês, fără laba piciorului drept.

Acesta le-a spus autorităților că fusese victima unei răpiri urmate de un jaf violent și că agresorii i-au amputat piciorul cu o macetă. Bunurile pe care le declarase furate au fost descoperite ulterior într-un rucsac, alături de membrul amputat.

Cererea de despăgubire a ridicat primele suspiciuni

La câteva zile după incident, Gomes a fost internat și supus unor intervenții chirurgicale, iar pe 15 august a depus cereri de despăgubire către companiile de asigurări.

Momentul ales a atras imediat atenția investigatorilor. Intervalul extrem de scurt dintre semnarea polițelor și apariția unei invalidități permanente care îi aducea sute de mii de euro a ridicat numeroase semne de întrebare.

Polițiștii au început să suspecteze că întreaga poveste fusese pusă la cale pentru a obține banii din asigurări.

Deși Gomes a negat permanent că și-ar fi organizat propria mutilare, experții criminaliști au ajuns la concluzii care au contrazis declarațiile sale.

Potrivit raportului de expertiză, rana era mult prea curată și precisă pentru a fi fost provocată de o macetă în timpul unui atac violent. Specialiștii au concluzionat că amputarea fusese realizată cu instrumente chirurgicale și într-un mod incompatibil cu scenariul descris de bărbat.

Aceste constatări, alături de documentele de asigurare, probele medicale și declarațiile martorilor, au stat la baza condamnării.

Condamnat pentru fraudă într-unul dintre cele mai bizare cazuri analizate de instanță

Judecătorii Curții de Justiție din Bahia l-au găsit vinovat de fraudă și l-au condamnat la doi ani de închisoare.

Avocații implicați în dosar au descris cazul drept unul dintre cele mai neobișnuite pe care le-au întâlnit vreodată, prin faptul că un om și-ar fi organizat propria amputare pentru a crea aparența unui atac și a încasa despăgubiri.

Ulterior, pedeapsa a fost transformată în 720 de ore de muncă în folosul comunității și o amendă de 7.590 de reali brazilieni. Gomes execută sancțiunea din luna mai a acestui an, după epuizarea tuturor căilor de atac.