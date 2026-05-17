Șoferul agresor a fost arestat și este anchetat pentru masacru. Se pare însă că avea probleme psihiatrice. Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, și-a anulat deplasarea în Cipru și i-a vizitat astăzi pe supraviețuitori la spital, împreună cu președintele Sergio Mattarella.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede un Citroën argintiu care accelerează și se îndreaptă către trotuar. Situată în centrul orașului, zona era aglomerată în seara de sâmbătă.

Vehiculul a spulberat un biciclist și a lovit mai mulți pietoni, pe care i-a proiectat la câțiva metri distanță pe asfalt.

Șoferul a rămas câteva momente nemișcat la volan, părând să ezite. Încă nu era limpede dacă fusese un atac deliberat sau un accident. Un bărbat s-a apropiat de mașină ca să vadă starea șoferului, însă acesta a țâșnit brusc, l-a atacat pe martor cu un cuțit și a rupt-o la fugă.

Mai mulți trecători au pornit după el și l-au imobilizat până la sosirea carabinierilor.

Martorii l-au imobilizat pe atacator

Modena mayor Massimo Mezzetti: „Mulțumirile mele merg către cei patru ori cinci cetățeni care l-au prins și l-au predat poliției. Ținând cont că individul era înarmat cu un cuțit, ei au dat dovadă de mult curaj și spirit civic.”

Potrivit martorilor, atacatorul bălmăjea fraze incoerente, dar testele de sânge au arătat că nu consumase alcool ori droguri.

Ulterior a fost identificat drept Salim El Koudri, în vârstă de 31 de ani, absolvent de economie. S-a născut în Italia, părinții săi fiind marocani. Ar fi urmat tratament la un centru de sănătate mintală până în 2024 pentru tulburare schizoidă.

Patru dintre răniți sunt în stare gravă. Unei femei i s-a amputat un picior din cauza rănilor suferite.