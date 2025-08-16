Tragedie sfâșietoare în Bistrița-Năsăud. Un bărbat și-a omorât din greșeală copilul în vârstă de 2 ani

Stiri Socante
16-08-2025 | 15:22
politie
protv.ro

Un bărbat dintr-o localitate a judeţului Bistriţa-Năsăud şi-a accidentat mortal fiul, în vârstă de doi ani, pe care l-a lovit cu autoturismul.

autor
Cristian Anton

Accidentul s-a produs în în timp ce bărbatul făcea manevre pentu a parca vehiculul în curtea casei. Evenimentul încheiat tragic a avut loc sâmbătă, în localitatea Şanţ.

„La faţa locului, poliţiştii au constatat că un bărbat de 38 de ani, din localitate, în timp ce manevra un autoturism în apropierea locuinţei, şi-ar fi accidentat fiul, un copil de 2 ani. Ulterior, conducătorul auto a parcat autoturismul în curtea casei.

Din nefericire, în ciuda intervenţiei echipajelor medicale, a fost constatat decesul copilului”, au informat oficialii Poliţiei Bistriţa-Năsăud.

Bărbatul nu consumase alcool

Poliţiştii l-au testat pe şofer cu aparatul etilotest, constatând că acesta nu se afla sub influenţa alcoolului.

Citește și
accident
Familie din Iași, distrusă când pleca în vacanță: tatăl mort, mama și copiii - în stare gravă. Imagini șocante

Verificările continuă în acest caz, fiind deschis un dosar penal în cadrul căruia vor fi stabilite cu exactitate cauzele şi împrejurările producerii accidentului.

Bogdan și Noemi și-au pierdut cei 3 copii mici într-un accident teribil. Femeia a încercat să îi salveze, cu piciorul rupt

Sursa: News.ro

Etichete:

Dată publicare: 16-08-2025 15:22

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Accident grav între o motocicletă și o mașină, în Giurgiu. Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a murit
Stiri actuale
Accident grav între o motocicletă și o mașină, în Giurgiu. Motociclistul, în vârstă de 17 ani, a murit

Un motociclist, în vârstă de 17 ani, a decedat vineri, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism pe DJ 507, în afara localităţii Gostinu, şoferul maşinii, un tânăr de 22 de ani, fiind transportat la spital.

Familie din Iași, distrusă când pleca în vacanță: tatăl mort, mama și copiii - în stare gravă. Imagini șocante
Stiri Socante
Familie din Iași, distrusă când pleca în vacanță: tatăl mort, mama și copiii - în stare gravă. Imagini șocante

O familie cu doi copii din Iași, pornită în concediu cu mașina, a fost implicată într-un grav accident rutier, la ieșirea din localitatea Târgu Frumos. O cameră de bord a surprins nenorocirea.  

Un subofițer a murit carbonizat în urma unui accident cu un TIR, pe centura Lugojului. Ce a spus șoferița camionului
Stiri Virale
Un subofițer a murit carbonizat în urma unui accident cu un TIR, pe centura Lugojului. Ce a spus șoferița camionului

Tragedie pe șoseaua de centură a Lugojului. Un bărbat de 30 de ani, subofițer la o unitate militară din oraș, a murit carbonizat în propria mașină.

Accident mortal în Mehedinți. Doi soți au murit după ce mașina lor a izbit o autospecială a Poliției de Frontieră
Stiri actuale
Accident mortal în Mehedinți. Doi soți au murit după ce mașina lor a izbit o autospecială a Poliției de Frontieră

Un șofer de 76 de ani și soția lui au murit marți, într-un accident teribil, în Clisura Dunării. Erau din Drobeta Turnu Severin și se duceau spre casă.

Un pieton „dezorientat” a murit spulberat de o mașină pe un bulevard din Constanța. Șoferul a fugit
Stiri Virale
Un pieton „dezorientat” a murit spulberat de o mașină pe un bulevard din Constanța. Șoferul a fugit

Un pieton de 57 de ani a fost lovit în plin de o mașină, duminică noapte, pe un bulevard intens circulat din Constanța. Martorii spun că victima mergea dezorientată, pe mijlocul șoselei. Imediat după accident, șoferul a fugit.

Recomandări
”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska
Stiri externe
”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska

Analiști, experți în politică externă și militari de carieră - toți sunt de acord că Donald Trump a suferit un eșec major în urma întâlnirii pe care a avut-o vineri în Alaska cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
Stiri externe
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente

„Nu avem un acord până când nu avem un acord”, a fost una dintre declarațiile președintelui Donald Trump, la finalul discuțiilor cu Vladimir Putin.

Fitch menţine ratingul suveran al României la
Stiri Economice
Fitch menţine ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă. Mesajul ministrului Finanțelor

Fitch a menţinut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 August 2025

02:11:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12