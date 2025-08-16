Tragedie sfâșietoare în Bistrița-Năsăud. Un bărbat și-a omorât din greșeală copilul în vârstă de 2 ani

Un bărbat dintr-o localitate a judeţului Bistriţa-Năsăud şi-a accidentat mortal fiul, în vârstă de doi ani, pe care l-a lovit cu autoturismul.

Accidentul s-a produs în în timp ce bărbatul făcea manevre pentu a parca vehiculul în curtea casei. Evenimentul încheiat tragic a avut loc sâmbătă, în localitatea Şanţ.

„La faţa locului, poliţiştii au constatat că un bărbat de 38 de ani, din localitate, în timp ce manevra un autoturism în apropierea locuinţei, şi-ar fi accidentat fiul, un copil de 2 ani. Ulterior, conducătorul auto a parcat autoturismul în curtea casei.

Din nefericire, în ciuda intervenţiei echipajelor medicale, a fost constatat decesul copilului”, au informat oficialii Poliţiei Bistriţa-Năsăud.

Bărbatul nu consumase alcool

Poliţiştii l-au testat pe şofer cu aparatul etilotest, constatând că acesta nu se afla sub influenţa alcoolului.

Verificările continuă în acest caz, fiind deschis un dosar penal în cadrul căruia vor fi stabilite cu exactitate cauzele şi împrejurările producerii accidentului.

