O fetiță de 9 ani a fost răpită de verișorul ei de 18 ani și agresată sexual în Iași. Minora a reușit să se salveze

Victima a reușit să scape din mâinile tânărului de 18 ani. Suspectul este arestat pentru tentativă de viol și lipsire de libertate în mod ilegal.

Copila a povestit totul mamei

Fetița de nouă ani ieșise din curte, trimisă de mama ei să-l caute pe un frățior mai mic, la câteva străzi distanță de casă. Pe drum, copila s-a întâlnit cu un văr în vârstă de 18 ani, care ar fi dus-o cu forța într-un canton din pădure, la o casă părăsită.

Mama fetei: A intrat în casă plângând, a dezbrăcat-o, dar Dumnezeu i-a dat putere și a scăpat-o înainte de a profita de ea. În aceeași zi, am chemat poliția și ei au chemat salvarea.

Ioana Bîlea, purtător de cuvânt IPJ Iași: Din cercetările efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că tânărul de 18 ani ar fi lipsit de libertate și ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu o minoră.

Tânărul și-a recunoscut fapta

Evaluările medicale au arătat că victima nu a fost violată, dar a suferit un șoc puternic. Pus în fața celor relatate de copilă, individul și-a recunoscut fapta. Este arestat preventiv, acuzat de tentativă de viol și privare de libertate în mod ilegal. Pe de altă parte copila a intrat într-un program de consiliere psihologică.

Liliana Tănase, asistent social: Am fost sesizați de colegă din Spitalul Sfânta Maria, la 119 a fost apelul. Când am ajuns acolo, mama mergea cu domnul de la poliție și fetița la audiere, am securizat ceilalți copii, i-am lăsat în grija bunicii până când mama a revenit.



Fetița mai are patru frați, și cu toții sunt crescuți de mamă. Tatăl lucrează în străinătate.

