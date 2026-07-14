Apoi i-ar fi cerut să nu povestească nimănui cele întâmplate, pentru că altfel va plăti cu viața. Terorizată, femeia nu a mai rezistat și a sunat la 112.

Scandalul dintre cei doi soți a pornit la cină. Bărbatul se pare că nici nu își mai amintește de ce a lovit-o cu pumnii pe cea care i-a fost alături mai bine de 35 de ani. E adevărat că înainte băuse. Tensiunile au continuat și în dimineața următoare, când, încă amețit de băutură, individul și-a amenințat cu moartea soția.

A fost momentul în care ea a decis să sune la poliție, pentru că s-a simțit în pericol. Anchetatorii au emis un ordin de protecție, dar, câteva ore mai târziu, în toiul nopții, bărbatul de 58 de ani a venit să îi ceară socoteală.

A intrat în curte la două noaptea și apoi în casă, în încercarea de a o convinge pe femeie că nu e bine că a cerut ajutor. Alertați, anchetatorii l-au reținut pe individ pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie dus în fața unui magistrat cu propunere de arestare preventivă pentru încălcarea ordinului de protecție provizoriu.

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