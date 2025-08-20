O fată de 17 ani care și-a ucis părinții a mers zâmbitoare în instanță. Sora ei a cerut să fie ținută în arest în continuare

20-08-2025 | 11:24
Sarah Grace Patrick
Fox News

O adolescentă din SUA, acuzată că și-a ucis mama și tatăl vitreg, nu a obținut eliberarea pe cauțiune marți dimineață, după o audiere emoționantă care a inclus declarații din partea susținătorilor și a familiei îndoliate.

Sarah Grace Patrick, în vârstă de 17 ani, se află în arest din 8 iulie, când s-a predat după ce a fost acuzată că și-a ucis mama, Kristen Brock, 41 de ani, și tatăl vitreg, James Brock, 45 de ani, potrivit Fox News.

Cei doi au fost găsiți împușcați mortal în locuința lor de pe Tyus Road, în Carrollton, pe 20 februarie, după ce sora de cinci ani a adolescentei ar fi descoperit cadavrele, iar adolescenta a sunat la 911.

Însă Sarah Grace Patrick s-a prăbușit în lacrimi necontrolate în momentul în care judecătorul a anunțat că va fi reținută fără drept la cauțiune, în timp ce din partea rudelor victimelor s-au auzit suspine și exclamații șoptite de „Slavă Domnului”.

crima , mogosoaia
Suspectul crimei din Mogoșoaia și-a recunoscut fapta. Victima a fost găsită dezbrăcată, cu o rană la gât

Apariția ei în instanță a fost prima dată când adolescenta cu chip angelic a fost văzută după arestarea sa, pe 9 iulie. A fost surprinsă sosind la Curtea Superioară din comitatul Carroll, coborând dintr-o mașină de poliție la ora 8 dimineața, purtând un combinezon verde neon, emis de închisoare, și având mâinile încătușate.

Adolescenta, cu părul prins într-o coadă împletită ordonat, a zâmbit și a râs cu o altă deținută tânără, îmbrăcată într-un combinezon portocaliu, ținând strâns un dosar galben în timp ce așteptau să fie chemate în sala de judecată. Însă, stând lângă avocatul său din oficiu, Latoya Williams, expresia feței i s-a schimbat de mai multe ori, pe măsură ce aștepta cu neliniște să afle dacă mărturiile de susținere din partea familiei și prietenilor îl vor convinge pe judecătorul Dustin Hightower să o elibereze pe cauțiune, în grija rudelor aflate la doar câțiva pași în spatele ei.

Ce spun martorii

În timpul audierii de două ore privind cauțiunea, susținătorii adolescentei au descris-o drept o tânără credincioasă, care mergea la biserică și fără antecedente penale, cerând instanței să-i permită să aștepte procesul acasă, alături de familie. Pastorul ei a declarat că tânăra „a luat o decizie personală de a fi botezată” și „a continuat să participe regulat la slujbe”, chiar sunându-l din închisoare pentru a se ruga. „Nu venea doar duminica… Se vedea clar că și-a găsit un loc unde se simțea acasă”, a spus el.

Mai mulți prieteni ai familiei i-au susținut afirmațiile, descriind-o pe adolescentă ca fiind respectuoasă, muncitoare și profund ancorată în credința creștină. Un susținător i-a spus judecătorului: „Să rănească pe cineva pur și simplu nu este în firea sau caracterul ei… este incredibil de amabilă, respectuoasă și mai ales răbdătoare.”

Dar procurorii au susținut că adolescenta reprezintă o amenințare și că ar putea intimida martorii — în special sora ei mai mică, despre care au spus că este un martor-cheie în dosar. Rudele din partea tatălui vitreg au implorat judecătorul să o mențină în arest.

„Dacă inculpata își poate ucide propriii părinți într-un mod atât de violent, mă tem pentru siguranța mea, a familiei și a prietenilor mei. Vă implor să țineți cont de asta în decizia dumneavoastră”, a declarat Kim Bowling, sora victimelor.

Fratele vitreg mai mare al adolescentei, Trysten Brock, a lăcrimat când l-a numit pe tatăl său „Superman-ul meu” și a avertizat că adolescenta „va încerca absolut să fugă în loc să fie judecată, dacă i se va oferi ocazia”.

Judecătorul Jeffrey Hightower a fost de acord cu preocupările procurorilor, amintindu-le celor din sala de judecată: „Aceasta nu este o emisiune TV de tribunal și nu este pentru divertisment. Suntem aici doar pentru a aplica legea… și asta voi face după cea mai bună pricepere.” În cele din urmă, el a decis ca adolescenta să rămână în arest.

Uciși în propria casă

Kristen Brock, 41 de ani, și James Brock, 45 de ani, au fost găsiți împușcați mortal în dimineața de 20 februarie, în casa lor de pe Tyus Road, lângă Cottage Way. În zilele următoare crimei, autoritățile au declarat că cei doi au fost descoperiți cu răni provocate prin împușcare și, deși nu existau dovezi imediate de intrare prin efracție, o ușă fusese lăsată întredeschisă.

Predarea lui Sarah Grace Patrick

Pe 8 iulie, Patrick s-a predat după ce a fost emis un mandat de arestare pe numele ei și a fost acuzată ca adult de două capete de acuzare pentru crimă și două pentru agresiune agravată, în legătură cu uciderea mamei și a tatălui vitreg.

Autoritățile au spus că adolescenta a fost cea care a sunat la serviciile de urgență după ce sora ei mai mică a descoperit cadavrele părinților lor în casă.

Sarah Grace ar fi contactat influenceri

În lunile care au urmat, tânăra ar fi contactat mai mulți influenceri de pe TikTok pentru a atrage atenția asupra cazului, potrivit People.com.

Capturi de ecran distribuite de creatoarea de conținut „Allegedly Reportedly” arată că un utilizator numit „Sarah Grace” i-a scris în iunie: „Caută cazul Brock. Sunt părinții mei și, din senin, într-o joi seara din februarie, cineva a intrat în casa mea cu mine și sora mea de 5 ani și i-a împușcat brutal pe părinții mei, lăsându-ne pe mine și pe sora mea să ne trezim în fața lor.”

Într-un mesaj, contul presupus al tinerei ar fi spus că o acoperire mediatică a crimei „ar fi un mare succes”. Într-un alt comentariu, la un videoclip care specula că ucigașul îi cunoștea pe soți, utilizatorul a răspuns: „Cel mai probabil da, pentru că știa casa.”

Contul a fost între timp șters și nu a fost confirmat oficial dacă adolescenta îl administra.

Apărată de bunicul ei

Bunicul tinerei, Dennis Nolan, i-a apărat public nevinovăția și a pus la îndoială credibilitatea probelor.

„Totul e speculativ… Nimic nu o leagă direct de armă. Ei nu au arma”, a spus el într-un interviu pentru FOX 5 Atlanta. Nolan a descris-o pe nepoata sa ca fiind devastată după arestare, spunând că primul ei apel telefonic din închisoare a fost plin de disperare.

„Ce îmi fac? De ce îmi fac asta? Eu n-am făcut nimic”, i-ar fi spus ea.

Nolan a recunoscut că tânăra își exprimase dorința de a locui cu tatăl biologic, descriindu-l pe acesta ca fiind mai indulgent. „Era mai bine cu Kristin și James”, a spus el, adăugând că o va susține pe nepoata sa până când se va dovedi contrariul. „Dacă nu s-a schimbat nimic, ești nevinovat până la proba contrarie.”

„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de pe fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța

