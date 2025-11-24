Mamă îngrozită după ce ar fi „descoperit trupul ciopârțit al fiului ei expus într-un muzeu”

O mamă îndurerată a fost șocată când a crezut că a dat peste rămășițele fiului ei expuse într-un muzeu.

Kim Erick, în vârstă de 54 de ani, vizita expoziția Real Bodies din Las Vegas atunci când a văzut ceea ce este convinsă că ar fi corpul fiului ei. Femeia a fost traumatizată după ce a văzut trupul „jupuit” și „ciopârțit” pentru a fi expus publicului, scrie Mirror.co.uk.

Totuși, muzeul a negat că trupul expus ar fi al fiului ei.

Poliția a asigurat-o, de asemenea, pe Kim că a investigat temeinic moartea lui Chris și este încrezătoare că nu a existat nicio infracțiune.

Cu toate acestea, Kim continuă să creadă că există un aspect sinistru legat de moartea fiului ei și de presupusa lui apariție în expoziție.

Mama originară din Texas își amintește momentul în care a văzut pentru prima dată corpul: „Am știut că este el; a fost incredibil de dureros să mă uit. Cuvintele nu pot descrie cum ne-a zdruncinat pe mine și familia mea.”

„Practic mă uitam la fotografii cu trupul fiului meu, jupuit și ciopârțit”, a adăugat ea. „Este sfâșietor.”

Rămășițele făceau parte din expoziția Real Bodies din Las Vegas, care prezintă corpuri umane reale, conservate meticulos, oferind vizitatorilor o perspectivă unică asupra anatomiei. Acum, Kim cere să se facă teste ADN pentru a confirma dacă este într-adevăr fiul ei.

Kim spune că ea și Chris au avut o legătură profundă, de mamă și fiu. Lumea ei s-a prăbușit când Chris a fost găsit mort, în noiembrie 2012, în casa bunicii lui.

Poliția a investigat moartea și i-a spus lui Kim că Chris a murit liniștit în somn. Totuși, în timp ce tatăl lui Chris – fostul partener al lui Kim – a organizat incinerarea, Kim susține că nu au fost discutate niciodată detalii despre o ceremonie funerară.

Descoperire înfiorătoare într-o comună din județul Vaslui. Trupul unei femei de 83 de ani a fost găsit sfârtecat de animale, într-o zonă cu vegetație, puțin frecventată de localnici. 

