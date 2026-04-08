Întâmplarea petrecută în Iași a fost filmată cu telefonul chiar de către șoferul mașinii de transport alternativ.

În imagini se vede cum femeia de 44 de ani deschide portiera din dreapta-spate a mașinii și sare, în mers. Cade violent pe asfalt și apoi ajunge pe pământul de la marginea drumului.

Șoferul oprește mașina și se duce la ea. Femeia este rănită la față, dar se ridică singură, discută cu șoferul și apoi se îndepărtează.

Incidentul s-a petrecut pe fondul unor neînțelegeri între cei doi, în privința plății cursei. Șoferul de 24 de ani a sunat apoi la 112.

Femeia rănită a ajuns la spital pentru îngrijiri. Nici ea, nici șoferul nu consumaseră alcool, spun polițiștii care au deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă și încearcă să lămurească întreaga întâmplare.