"România, de mulţi ani trăia peste posibilităţi, cea ce explică şi datoria publică care a sărit de la 39% din PIB în 2019, acum este în jur de 60% din PIB. Deficitul foarte mare din 2024, peste 9% din PIB. Deci, nu era o evoluţie sustenabilă, măciuca venea şi ne-ar fi lovit în creştetul capului foarte rău, cu multe daune, directe şi coletarale, dacă nu începea această corecţie, care este pe drumul bun, chiar dacă ea semnifică suferinţă, pentru că o ajustare a deficitului bugetar de o asemenea amploare şi care nu se termină în anul acesta, va continua şi după 2026, nu are cum să nu afecteze viaţa oamenilor şi afacerile companiilor. Nu se poate altfel! Aici nu-ţi trebuie multă ştiinţă economică, îţi trebuie bună credinţă, să înţelegi că nu poţi să ai o viaţă mai bună, în afară de cazul că se produce un miracol şi nu trăim într-o lume a miracolelor", a spus Daniel Dăianu.

El a adăugat că un deficit de 6,2% în acest an ar fi un semn foarte bun pentru revenirea economiei.

"Eu spun că dacă vom avea deficit în jur de 6,2 în acest an, ceea ce este posibil, ceea ce ar fi foarte bine, nu numai pentru economia nostră, dar şi pentru modul în care vom putea să ne finanţăm în continuare deficitul şi să ne refinanţăm datoria publică. Pentru că, revin, nu putem să rămânem cu deficitul în jur de 6% în anii care urmează", a adăugat Daniel Dăianu.

El a amintit, în context, şi de rolul războiului din Iran asupra evoluţiilor economice.

"Al doilea determinant este legat de războiul din Orientul Mijlociu. Este foarte bine că avem o încetare a ostilităţilor militare pentru două săptămâni. Este foarte bine, este un moment de respiro şi linişteşte pieţele. Să sperăm că se va ajunge la o înţelegere între părţi. Este un determinant, pentru că şi aşa în România inflaţia era înaltă. Dar va exista o dezinflaţie în partea a doua a anului, în ciuda acestui şoc puternic. Vom avea un puseu inflaţionist şi avem o suire a preţului relativ al energiei. Am văzut la ţiţei că s-a produs o scădere a cotaţiilor, dar nu se va reveni. În opinia mea nu are cum să se revină la nivelurile de preţ la combustibil de dinainte de izbucnirea războiului. Şi una dintre raţiuni este că a fost distrusă infrastructura energetică", a mai spus Daniel Dăianu.

El şi-a lansat miercuri, la Universitatea "Babeş-Bolyai" (UBB), volumul "Crizele şi tentaţia autoritaristă".

Volumul său a fost prezentat de rectorul UBB, prof. dr. Daniel David, de fostul negociator şef al României cu Uniunea Europeană, prof. dr. Vasile Puşcaş şi de decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB, conf. univ. dr. Răzvan Mustaţă.