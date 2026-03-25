Femeia se află la muncă în străinătate, iar agresorul voia să o oblige să se întoarcă acasă.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

După ce suspectul a amenințat că își va omorî fiul de 13 ani, a filmat scena și i-a trimis imaginile soției sale.

Înainte, îi reproșase partenerei - cu care mai are încă trei copii - că adolescentul nu i-ar semăna.

Ana-Maria Mardare, asistent social: „Din ianuarie, mama a început să plece la muncă în Austria, iar tatăl, din furie, s-a răzbunat pe unul din copii. Crede că nu este copilul lui. I-a făcut filmulețe mamei cu copilul pe o saltea, maltratându-l. L-a torturat verbal.”

După ce mama copiilor a sunat la Poliție, toți cei patru minori - cu vârste între 2 și 13 ani - au fost luați imediat din familie și duși într-un centru de protecție.

Reporter: „Ce au găsit colegii dvs acolo, de au luat copiii?”

Romeo Crețu, purtător de cuvânt, Protecția Copilului Vaslui: „În primul rând, un climat de pericol iminent, dată fiind starea părintelui agresor, s-a impus preluarea copiilor în regim de urgență.”

Măsurile luate împotriva agresorului

Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt IPJ Vaslui: „Bărbatul a fost reținut pentru 24 ore și, ulterior, arestat preventiv, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare, violență în familie și rele tratamente aplicate minorului.”

Între timp, mama copiilor, care are 36 de ani, s-a întors în țară și urmează să se mute cu cei mici într-un apartament, cu chirie.

Pe de altă parte, în fața instanței, individul a declarat că nu ar fi intenționat să-și ducă amenințarea la capăt, ci doar să o sperie pe partenera sa.

Oana Guțu, avocatul bărbatului: „Se ocupa de copilașii lui de ceva timp de unul singur și astfel a încercat să o convingă pe soție să vină acasă, a susținut că niciun moment nu a pus în pericol viața copilului.”

Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la șapte ani de închisoare.